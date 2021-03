Wahl-Sonntag: Neuer Bürgermeister und kein Seniorenwohnpark

Am Sonntag wurden die Bewohner zweier Gemeinden im Landkreis Amberg-Sulzbach zur Urne gebeten: In Poppenricht fand die Bürgermeisterwahl statt. In Auerbach wurde in einem Bürgerentscheid über einen Seniorenwohnpark abgestimmt.

Böhm ist neuer Bürgermeister

Hermann Böhm von der CSU ist neuer Bürgermeister in Poppenricht. Er wurde am Abend mit 59,62 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt. Michael Gradl von der SPD kam auf 40,38 Prozent Stimmen. Insgesamt durften gut 2.700 Wahlberechtigte wählen.

Amtsvorgänger Roger Hoffmann hatte zum Ende des Jahres das Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt. Böhm war bislang zweiter Bürgermeister und rückt nun auf den Chefsessel im Rathaus. Er wurde auf fünf Jahre gewählt. Das nächste Wahl sollen dann bei der Kommunalwahl 2026 Bürgermeister und Gemeinderat wieder zusammen gewählt werden.

Nein zum Seniorenwohnpark

Die Auerbacher haben am Sonntag bei einem Bürgerentscheid gegen einen geplanten Senioren-Wohnpark gestimmt. Rund 61 Prozent Stimmen richteten sich gegen das Projekt, etwa 39 Prozent waren dafür. Die Wahlbeteiligung der 7.077 Stimmberechtigten lag laut dem Leiter des Hauptamts Uwe Lindner bei 35,5 Prozent. Damit werde der geplante Wohnpark nicht gebaut.

Er sollte drei Mehrfamilienhäuser umfassen mit rund 20 Wohneinheiten für Senioren. Die älteren Menschen hätten jeweils verschiedene Leistungen wie Wäsche, Betreuung oder auch Essen dazu buchen können. Entstanden wäre der Park an der Adolf-Kolping-Straße, auf der sogenannten "Friedhofswiese" neben dem Friedhof.

Bürgerbegehren war erfolgreich

Anwohner hatten ein Bürgerbegehren dagegen initiiert, das nun mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids Erfolg hatte. Sie fürchten unter anderem einen erhöhten Parkdruck in der Straße oder eine Überlastung des Abwasser-Kanals. Außerdem kritisieren die Gegner, dass Bäume dafür fallen müssten und kein Bürgersteig vor dem Wohnpark geplant sei für Radfahrer oder Schulkinder.