Wahl-O-Mat zur Landtagswahl ist online

Wer in Bayern noch nicht weiß, welcher Partei er bei der Landtagswahl am 14. Oktober seine Stimme geben soll, kann sich ab sofort vom Wahl-O-Mat bei der Entscheidungsfindung unterstützen lassen. Die 38 Thesen, die beim Wahl-O-Mat abgefragt werden, können mit Ja, Nein oder Neutral beantwortet werden. Wer sich gar nicht entscheiden kann, überspringt eine These. Wenn der Nutzer alle Fragen beantwortet hat, kann er acht Parteien in die engere Auswahl nehmen. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung zeigt dann an, mit welcher Partei der Bürger prozentual die höchste Übereinstimmung hat. Heute wurde er von Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Kultusminister Bernd Sibler im Maximilianeum freigeschaltet.

>>>Hier geht's zum Wahl-O-Mat ...

Praxistest: Diese Erfahrungen haben Politiker mit dem Wahl-O-Mat gemacht

Bei dem CSU-Landtagsabgeordneten Gerhard Hopp hat der Wahl-o-Mat funktioniert: Über 90 Prozent Übereinstimmung mit seiner Partei. Seine Parteifreundin, die Landtagspräsidentin Barbara Stamm, dürfte vom Ergebnis überrascht gewesen sein: Von der Grundeinstellung habe alles gestimmt - "aber am Schluss kam doch die SPD raus." Stamm, die oft das „Soziale Gewissen“ der CSU genannt wird, interpretiert das für ihre Partei letztendlich sogar als Plus:

"Eine Volkspartei braucht eine Bandbreite. In ihr muss man auch atmen können - das darf man nicht aufgeben." Barbara Stamm

Ein guter Grundsatz, auch für mögliche Koalitionsverhandlungen nach der Wahl. Die Grünen-Landtagsabgeordnete Kerstin Celina schaut fragend auf ihr Wahl-O-Mat-Ergebnis. Über 90 Prozent für die eigene Partei. Die CSU allerdings kommt erst auf Platz 5 mit nur etwa 26 Prozent Übereinstimmung. Keine gute Voraussetzung für ein eventuelles Bündnis mit den Christsozialen.

38 Thesen gegen politischen Einheitsbrei

Die Thesen hat eine Gruppe von 20 Jung- und Erstwählern zusammen mit Politikexperten an einem Wochenende, organisiert vom Bayerischen Jugendring, erarbeitet. Die Themenfelder umfassten alle für die Wahl relevanten Themen: von Bildung über Nachhaltigkeit, Europa und Soziales bis hin zu Verkehr und Wohnen. Zunächst stellten sie aus allen Parteiprogrammen über 80 Thesen zusammen. Diese wurden dann an alle Parteien geschickt, die am 14. Oktober in Bayern zur Wahl stehen. Die Parteien mussten die Thesen mit Ja, Nein oder Neutral beantworten.

Schließlich hat das Wahl-O-Mat-Team 38 Fragen herausgefiltert, die ein möglichst differenziertes Bild der Parteien zeichnen und in denen sich die Parteien stark voneinander abgrenzen. So soll laut Experten verhindert werden, dass ein politischer ‚Einheitsbrei‘ entsteht.

Kritik am Wahl-O-Mat

Es gibt aber auch Kritik an der Online-Wahlhilfe: die gesamte, komplexe Politik wird auf gerade einmal 38 Thesen reduziert und es stehen lediglich die recht undifferenzierten Antworten Ja, Nein und Neutral zur Auswahl. Das könne dazu führen, dass bei vielen Nutzern am Ende eine Partei rauskommt, die sie niemals wählen würden. Außerdem fehlten tiefergehende Informationen zu den einzelnen Thesen.

Der Wahl-O-Mat als Entscheidungshilfe

Dessen ist sich Martin Hetterich, Projektleiter bei der Bundeszentrale für politische Bildung, bewusst. Er erklärt, dass der Wahl-O-Mat dies auch gar nicht leisten müsse. Er sei lediglich dazu da, dass die Wähler ihre eigene Meinung mit der der Parteien abgleichen können. Die Online-Wahlhilfe richte sich in erster Linie an Jung- und Erstwähler. Auch Landtagspräsidentin Barbara Stamm warnt, man solle keine definitive Wahlentscheidung auf Grund des Wahl-O-Mat-Ergebnisses treffen. Das Online-Tool diene als Anregung, sich eingehender mit Politik, den Parteien und ihren Programmen auseinanderzusetzen.

Viel genutztes Angebot

Der Wahl-O-Mat ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung und dem Bayerischen Jugendring. Der Wahl-O-Mat zur kommenden Landtagswahl ist bereits die 44. Auflage des Angebots in Deutschland. Vor der letzten Bundestagswahl wurde der Wahl-O-Mat 15,7 Millionen Mal genutzt – der bisherige Rekord.