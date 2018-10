Wahl in Mittelfranken: In diesen Stimmkreisen wird es spannend

Auch wenn die jüngsten Umfragewerte für die CSU so schlecht sind wie nie zuvor - dass Spitzenkandidat Markus Söder das Direktmandat im Nürnberger Osten holt, gilt als sehr wahrscheinlich. Auch im Stimmbezirk Erlangen-Stadt hat die CSU gute Aussichten. Dort waren zwar schon bei der Landtagswahl 2013 die Grünen mit 15 Prozent überdurchschnittlich stark. Dennoch ist Innenminister Joachim Herrmann (CSU) klarer Favorit.

Grüne und SPD stark in Nürnberg-Nord

Anders ist die Situation im Wahlkreis Nürnberg-Nord: Dort hätte schon 2013 Arif Tasdelen von der SPD beinahe gegen den CSU-Kandidaten Michael Brückner gewonnen. Brückner trat nach einem Sex-Skandal vor zwei Jahren zurück. Tasdelen, der es über die Liste ins Parlament geschafft hatte, machte sich als erster türkischstämmiger Migrant im Maximilianeum einen Namen. Andererseits ist der Stimmkreis auch eine Hochburg der Grünen, die dort mit dem Verkehrspolitiker Markus Ganserer zumindest eine Außenseiterchance haben.

Freller dienstältester Abgeordneter Mittelfrankens

Für einen Achtungserfolg ist auch die Grünen-Kandidatin Sabine Weigand im Stimmkreis Nürnberg-Süd und Schwabach gut. Die Stadträtin und Bestsellerautorin (historische Romane) hat allerdings Karl Freller zum Gegenkandidaten. Der CSU-Mann hat sich mit Humor und Sachpolitik parteiübergreifend Respekt erarbeitet, sitzt seit 1986 ununterbrochen im Landtag und ist damit, obwohl er erst 62 Jahre alt ist, der dienstälteste Abgeordnete Mittelfrankens.

Spitzenkandidat der mittelfränkischen AfD ist Raimund Swoboda, ein pensionierter Polizist, der im Stimmkreis Fürth-Neustadt/Aisch antritt. Er sorgte bayernweit für Aufsehen, weil er gegen seine Nichtbeförderung ebenso klagte wie gegen eine Strafe wegen zu hoher Geschwindigkeit. Politisch ist er bisher kaum in Erscheinung getreten.

Vor allem in Westmittelfranken waren die Freien Wähler vor fünf Jahren stark. Ihr mittelfränkischer Spitzenkandidat Peter Bauer kandidiert im Stimmkreis Ansbach - Nord.

Aufreger Bezirksklinken

In Mittelfranken spielt am Wahlsonntag eine zusätzliche Besonderheit eine große Rolle. Denn hier ist auch die parallel stattfindende Bezirkstagswahl ein heißes Thema: Ein seit mehr als einem Jahr schwelender Skandal um den Chef der Bezirkskliniken endete im September mit dessen Suspendierung. Dem Aufsichtsratschef der Kliniken, Bezirkstagspräsident Richard Bartsch (CSU), wird in diesem Zusammenhang Versagen bei der Kontrolle vorgeworfen.