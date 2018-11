Wahl in Erfurt entscheidet über Kulturreferenten für Bayreuth

Heute Abend entscheidet sich voraussichtlich, ob Bayreuth einen neuen Kulturreferenten bekommt oder nicht. Der noch amtierende Erfurter Kulturdirektor Tobias Knoblich, der die Stelle in Bayreuth im kommenden Jahr antreten soll, stellt sich in Erfurt zur Wahl als Dezernent für Wirtschaft, Kultur und Sport. In einer Sondersitzung entscheidet der Erfurter Stadtrat heute Abend über die Personalie.

Entscheidung in Erfurt

Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) wünscht sich, dass Knoblich ihm erhalten bleibt und die neue Stelle in der Stadt antritt: "Ich habe ihn in den letzten Jahren als Mitarbeiter mit hoher Kompetenz, insbesondere im kulturellen Bereich, schätzen gelernt und halte ihn deshalb für den besten Kandidaten." Insgesamt hatten sich zwölf Personen für die Stelle in Erfurt beworben, heißt es von der Pressestelle im Erfurter Rathaus.

Irritation in Bayreuth

Auch wenn Knoblich in Erfurt nicht gewählt werden sollte, ist unklar, ob er die Stelle in Bayreuth antreten wird. Im Stadtrat hatte Knoblichs Vorgehen in den vergangenen Wochen für Irritationen und Ärger gesorgt. Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft) hatte Knoblich dennoch vorgeschlagen, im Dezember vor dem Stadtrat zu sprechen, um das verloren gegangene Vertrauen wieder zu gewinnen. Merk-Erbe wörtlich: "Dr. Knoblich kann sich dann dem Stadtratsplenum erklären, um die jüngsten Irritationen im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit aufzuklären."

Gewählt für Bayreuth

Knoblich war erst im Juli als neuer Kulturreferent verpflichtet worden. Er hatte sich gegen rund 130 Bewerber aus ganz Deutschland durchgesetzt. In seinem neuen Amt wäre er ab Januar für sechs Jahre berufsmäßiger Stadtrat und Leiter des Referats für Kultur und Tourismus. Dort wäre er unter anderem zuständig für Stadtmarketing, Tourismus, den Austausch mit den Bayreuther Festspielen und Marketingstrategien für das UNESCO-Welterbe Markgräfliches Opernhaus. Knoblichs Vorgänger war Fabian Kern. Sein Vertrag war vom Stadtrat nicht verlängert worden.