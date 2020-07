Wahl-Erfolg für CSU-Mann Noll in Alzenau

Mit 54,8 Prozent der Stimmen hat Stephan Noll von der CSU die Bürgermeisterwahl in Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, für sich entscheiden können. So das vorläufige Ergebnis.

Klarer Sieg für den CSU-Kandidaten

SPD-Mann Gordon Hadler, der auch von den Grünen aufgestellt worden war, kam auf 45,2 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 61 Prozent (2017: 52,7 Prozent). Alexander Legler hatte seine Amtszeit nach nur drei Jahren vorläufig beendet, nachdem er im März zum neuen Landrat im Landkreis Aschaffenburg gewählt wurde.

"Es war ein spannender Wahlabend und ich hätte mir vielleicht ein eindeutigeres Ergebnis gewünscht, bin jedoch total erleichtert und dankbar für das Vertrauen der Wähler." Stephan Noll, CSU Bürgermeisterkandidat in Alzenau

Es sei ein anstrengendes Jahr und Gordon Hadler sei ein schwerer Gegenkandidat gewesen, so der 29-jährige CSU-Mann Noll. "Wir haben einen fairen Wahlkampf geführt", so der CSU-Mann. Seinen neuen Posten als Bürgermeister von Alzenau wird er kommenden Mittwoch (08.07.) antreten und am Abend auch direkt seine erste Stadtratssitzung leiten.

Barrierefreiheit ist Thema Nr. 1

Zur Frage nach seinen ersten Amtshandlungen sagte Noll: "Ich werde zunächst das Thema Barrierefreiheit im Schlösschen Michelbach angehen. Nach der Sommerpause plane ich eine Klausur mit dem Stadtrat, um gemeinsam die Prioritäten festzulegen".

Rund 200 Menschen waren am Abend vors Alzenauer Rathaus gekommen, um ihren neuen Bürgermeister willkommen zu heißen. Am kommenden Dienstag wird das amtliche Wahlergebnis offiziell im Rathaus festgestellt.