Wahl der Fränkischen Weinkönigin fällt 2020 aus

Verschoben haben die Verantwortlichen den Wahltermin bereits vor einem Monat. Noch war aber unklar, wann genau die Wahl der Fränkischen Weinkönigin stattfinden soll. Nun hat der Fränkische Weinbauverband beschlossen: 2020 fällt die Gala aus. Erst im kommenden Jahr will der Verband eine neue Weinhoheit bestimmen. Carolin Meyer, die 64. Fränkische Weinkönigin, darf somit ein Jahr länger im Amt bleiben.

Bewerberinnen können noch einmal antreten

Die Entscheidung sei nach "sorgsamen Abwägen und in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie" gefallen, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. In diesem Jahr haben sich vier Frauen um den Platz auf dem Thron beworben: Kimberly Langlotz aus Dettelbach, Lena Müller aus Retzstadt, Katharina Schmidt aus Astheim und Vanessa Wischer aus Nordheim am Main. Sie können im kommenden Jahr erneut antreten. "Ich hoffe sehr, dass es ihre berufliche und private Situation zulässt, dass sie an der Wahl 2021 teilnehmen", sagt Artur Steinmann, Präsident des Fränkischen Weinbauverbands.

Weinkönigin normalerweise ein Jahr im Amt

In der Geschichte der Fränkischen Weinköniginnen ist eine zweijährige Amtszeit nichts Ungewöhnliches. Es gab bereits Zeiten, in denen die Fränkische Weinkönigin den Job für 24 Monate gemacht hat. Die Wahl erfolgt traditionell durch eine Jury mit Vertretern aus Weinbau, aber auch Politik, Wirtschaft oder Medien. Bei der Veranstaltung kommen üblicherweise mehrere hundert Gäste zusammen. Die Gewinnerin repräsentiert den fränkischen Weinbau – üblicherweise für zwölf Monate.

