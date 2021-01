Wahl 2020: Bamberger Rathauschef akzeptiert Strafbefehl nicht

Der Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) hat einen Strafbefehl des Amtsgerichts wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses im Zusammenhang mit der Kommunalwahl nicht akzeptiert. Auch wenn die Geldstrafe nur 60 Tagessätze betrage, habe er Einspruch eingelegt, teilte die Stadt Bamberg mit. Wie hoch der Tagessatz für den Oberbürgermeister ist, teilte die Stadt nicht mit.

Wahlberechtigte Bürger in ihrer Muttersprache angeschrieben

Der Strafbefehl beruhe darauf, dass der Rathauschef wahlberechtigte Bürger in ihrer Muttersprache angeschrieben habe, wird Starke in der Pressemitteilung zitiert. Zuvor seien ihm die förmlich angefragten Daten von der zuständigen Meldebehörde übermittelt worden. Oberbürgermeister Starke wird in der Pressemitteilung mit folgenden Worten weiter zitiert:

"Den damit verbundenen Vorwurf, bewusst gegen das Meldegesetz verstoßen zu haben, weise ich zurück." Andreas Starke (SPD), Oberbürgermeister Bamberg

Die Staatsanwaltschaft Coburg hatte in der Sache ermittelt, was zu dem Strafbefehl führte.

Ordnungsamt hatte Adressen an SPD gegeben

Vor der Kommunalwahl 2020 hatte die Bamberger SPD wahlberechtigte EU-Bürger ohne deutsche Staatsangehörigkeit in ihrer Landessprache angeschrieben. Die Adressen hatte das Ordnungsamt an die SPD gegeben.

Bamberger Rathauschef entschuldigt sich

Eine Herausgabe der Adressdaten von wahlberechtigten Bürgern an politische Parteien sei im Zuge der Wahlwerbung laut Mitteilung der Stadt Bamberg grundsätzlich zulässig. Nicht erlaubt sei jedoch die Weitergabe von Adressen wahlberechtigter nicht-deutscher EU-Bürgern gewesen, um sie in ihrer Landessprache anzuschreiben. Das sei übersehen worden, heißt es in der Pressemitteilung. Oberbürgermeister Starke entschuldigte sich dafür.

"Als Dienstherr der Stadtverwaltung bedauere ich diesen Fehler sehr und entschuldige mich dafür. Die Stadtverwaltung hat umgehend Sorge getragen, dass für die Zukunft ein solcher Fehler vermieden wird." Andreas Starke (SPD), Oberbürgermeister Bamberg

Andreas Starke gewann Bamberger Oberbürgermeisterwahl

Der Bamberger Oberbürgermeister Andreas Starke ist in der Stichwahl Ende März 2020 im Amt bestätigt worden. Der SPD-Mann holte 59,3 Prozent der Stimmen. Der 32 Jahre alte Jonas Glüsenkamp von den Grünen unterlag in der Stichwahl mit knapp 41 Prozent und wurde Bürgermeister, also zweiter Mann im Rathaus.