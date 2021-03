Waging am See: Campingplatz-Besitzer hofft auf Perspektive

Als Kind musste Andreas Barmbichler aus Waging am See im Landkreis Traunstein über die Sommerferien oft aus seinem Kinderzimmer ausziehen - seine Mutter hatte es an Touristen vermietet. In guter Erinnerung hat er die Sommerferien trotzdem: Sechs Wochen bei der Oma und Gäste, die die fremde Sprache Hochdeutsch redeten. Mit Leib und Seele ist er auch heute Gastwirt. Als Campingplatz- und Restaurantbetreiber fehlen ihm momentan jedoch nicht nur die Gäste, sondern auch die Perspektiven.

Herr Barmbichler, statt Saisonauftakt ist Ihr Campingplatz noch geschlossen: Wie geht es Ihnen und Ihren Mitarbeitenden momentan?

Dem Campingplatz geht es nicht gerade rosig. Das Schlimmste ist, dass wir keine Perspektive haben, wann und wie es weitergehen soll. Und das müssen wir auch unseren etwa 100 Angestellten jede Woche so sagen. Gerade in der Gastronomie sind viele momentan ausgestellt und arbeitslos, haben aber eine Bestätigung, dass sie natürlich sofort wieder eingestellt werden. Da arbeiten viele mit wenig Stunden, sodass sie durch Kurzarbeit unter den Hartz-IV-Sätzen landen würden. Die Büroangestellten und einen Teil der Außendienstmitarbeiter haben wir aber in Kurzarbeit geschickt. Der Betrieb läuft auf Notbetrieb. Momentan arbeiten hier etwa 20 Leute, alle in Kurzarbeit. Und es gibt einfach kein Konzept von der Regierung und den Verbänden, bei welchen Werten wir wie wieder aufmachen dürfen. Jetzt schicken wir die Leute nach Mallorca, und trotz super Hygienekonzepte dürfen wir zuhause nichts machen.

Wie war die Corona-Saison 2020 für Sie?

Wir haben zusammen mit dem Landes- und Bundesverband ein Hygienekonzept erstellt, das dann auf jeden Betrieb einzeln abgestimmt wurde. Wir haben auf die Schnelle circa 150.000 Euro reingesteckt, für Abtrennungen, separate Eingänge, Plexiglasscheiben, Masken für die Gäste, Ständer mit Desinfektionsmitteln, Papierhandtuchspender. Und ich muss sagen, das hat hervorragend funktioniert. Die Leute haben sich dran gehalten. Ich kann da für fast ganz Bayern sprechen: Was im Hotel- und Gastronomiebereich ablief, war vorbildlich. Trotzdem sind wir die letzten, die aufmachen dürfen. Auch wenn die Politik uns sagen würde, wir können erst zu Pfingsten aufsperren, dann hätten wir wenigstens eine Perspektive. Auch wenn das der Untergang für viele Betriebe wäre.

Was würde es für Sie heißen, wenn Sie eben erst zu Pfingsten aufmachen könnten?

Ich muss sagen, Gott sei Dank führe ich den Betrieb ganz "old school". Das heißt, wir geben nur aus, was wir einnehmen und dadurch kann ich diese Pandemie überleben. Bei vielen anderen Betrieben, die auf Kredite oder Schulden gearbeitet haben, schaut es anders aus. Da kommt hinzu, dass man über die Geldpolitik der letzten Jahre ja fast gezwungen wurde dazu, Geld zu investieren. Wer das gemacht hat, hat jetzt ein Problem. Und so geh ich davon aus, dass viele von unseren Campingplätzen das Handtuch werfen werden. Für die Gastronomie ist das fast ein Todesstoß.

Haben Sie denn jetzt auch Kontakt mit Ihren Gästen, mit den Dauercampern?

Ein Campingplatz lebt von seinen Dauercampern. Wenn die Dauerstellplätze nicht wie Kraut und Rüben ausschauen, wenn da gute Stimmung herrscht, wenn man sich auch mal auf ein Bier zusammensetzt, dann merken das auch andere Gäste und machen gerne Urlaub bei uns. Von daher: Wir stehen auch jetzt zur Verfügung, teilen jede Neuigkeit per E-Mail mit ihnen. Und wir sind sehr dankbar, dass sie uns die Treue halten und werden uns da auch erkenntlich zeigen. Es gibt zum Beispiel keine Preiserhöhung in diesem Jahr.

Jetzt hört man vielfach, dass die Menschen aus der Großstadt, aus München, momentan nicht so gern gesehen sind auf dem Land.

Ich bin da ganz anderer Meinung. Ich kann es keinem Münchner verdenken, dass er am Wochenende raus will in unsere schöne Natur. Klar gibt es immer ein paar, die Müll hinterlassen, oder es gibt Probleme mit Parkplätzen. Aber das ist doch auch eine Sache der Politik. Der ganze Konflikt ist ja hauptsächlich durch die Politik geschürt worden. Allein, wenn man einen Landkreis hat, den man nicht mehr verlassen darf wegen bestimmter Werte, aber andere dürfen reinfahren, das kapiert doch kein Mensch. Stadt und Land brauchen sich aber gegenseitig: Wir wollen aufs Oktoberfest fahren, wir wollen in die Allianz Arena, ins Grünwalder Stadion und auf andere Großveranstaltungen gehen. Da haben doch beide Seiten was davon! Ich freu mich, wenn wir wieder alle auf ein Bier zusammensitzen können bei uns am See.