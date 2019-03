Waghalsiges Überholmanöver: Tschechien prüft Auslieferung

Es war ein waghalsiges Überholmanöver im Januar auf der B12: In den Aufnahmen einer Dashcam war zu sehen, wie ein tschechischer Lkw-Fahrer in Niederbayern einen anderen Lkw überholte. Das Video verbreitete sich damals schnell im Internet.

Der Lkw-Fahrer aus Tschechien wurde mit europäischem Haftbefehl gesucht, daraufhin in Tschechien festgenommen und sitzt dort nun in Haft. Passaus Oberstaatsanwaltschaft bemüht sich weiter um eine Auslieferung des Mannes.

Fahrer sitzt in Tschechien in Haft

Um vor ein deutsches Gericht gestellt werden zu können, hätte der Lkw-Fahrer einer Auslieferung freiwillig zustimmen müssen - doch dies hat er nicht getan. Nun wurde ein förmliches Auslieferungsverfahren eingeleitet.

Die tschechische Seite prüft derzeit, ob die Vorwürfe gegen den Mann auch nach tschechischem Recht strafbar sind. Nur dann sei eine Auslieferung möglich, teilte der Passauer Oberstaatsanwalt mit.

Vorwurf: Versuchter Mord und Gefährdung des Straßenverkehrs

Vorgeworfen wird dem Brummifahrer versuchter Mord in Tateinheit mit Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Staatsanwaltschaft kann nicht sagen, ob der Sachverhalt in Tschechien auch so gewertet werden würde. Das müsse abgewartet werden. Für die Gefährdung des Straßenverkehrs seien die Voraussetzungen in Tschechien jedenfalls anders als in Deutschland. Dort müsste es sich um sehr hohe Schadensbeträge handeln.