Waffenschmuggel in der Oberpfalz: über 100 Pistolen gefunden

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Amberg haben vergangenen Mittwoch bei einer Kontrolle auf der A6 in der Oberpfalz über 100 Pistolen sichergestellt. Diese waren bei Schmidgaden im Kreis Schwandorf im Laderaum eines Sattelaufliegers mit türkischem Kennzeichen versteckt.

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz jetzt mitteilte, kam der Auflieger den Beamten verdächtig vor, weil er ohne Zugfahrzeug auf einem Autobahnrastplatz stand. Bei der späteren Kontrolle fanden sie mehrere Kartons, gefüllt mit insgesamt über 100 halbautomatischen Pistolen. Es bestehe der Verdacht auf Waffenschmuggel, so die Polizei.

Zahlreiche Straftaten stehen im Raum

Ein 32-jähriger Franzose und ein 32-jähriger Türke befinden sich mittlerweile in Haft. Der Franzose war zudem mit einem Auto unterwegs, das nicht verkehrssicher war, und er besaß keinen Führerschein. Der andere Mann führte noch eine kleinere Menge Crystal Meth mit sich, weshalb er sich nun wegen Drogenbesitzes verantworten muss. Außerdem werden ihm illegale Einreise und Urkundenfälschung vorgeworfen. Die Kriminalpolizei Amberg ermittelt gegen die beiden 32-Jährigen.

Zahl der Waffenaufgriffe steigt

Grundsätzlich gilt die A6 nicht als europäische Waffenschmuggel-Route, aber es gibt auf den Asiamärkten an der tschechischen Grenze Waffen illegal zu kaufen. Und da beschlagnahmt die Bundespolizei in Waidhaus fast täglich irgendwelche Waffen – meistens vereinzelt und in kleineren Mengen in Autos. Von Schlagringen und Springmessern über Pfefferpistolen, Elektroschocker bis hin zu Teleskop-Stahlruten oder einer speziellen Axt sei alles dabei, sagt die Bundespolizei. Waren es 2022 noch unter 300 Waffenaufgriffe in Waidhaus und Waldsassen, so stieg die Zahl 2024 auf 483. Über ein Wochenende sind das oft bis zu acht Aufgriffe von Waffen, sagt ein Sprecher der Bundespolizei.

Für wen waren die Waffen?

Durch die Grenzkontrollen steigt die Zahl an Aufgriffen insgesamt und dadurch ist auch die Zahl an Waffenaufgriffen gestiegen in den vergangenen zwei Jahren. Doch ein Fund in dieser Größe sei selten und deute auf organisierte Kriminalität hin. Für wen und was die Waffen jedoch bestimmt waren, das ermittelt die Polizei noch.