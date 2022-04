Waffenlieferungen an die Ukraine: Reaktionen aus Unterfranken

Die Ukraine befindet sich derzeit in einem Rennen gegen die Zeit. Sie müssen sich gegen die russische Großoffensive wehren können. Die Diskussion um das Thema Waffenlieferungen wird deshalb immer lauter und Bundeskanzler Olaf Scholz gerät weiter unter Druck. Er will die Ukraine militärisch unterstützen, und weitere zwei Milliarden Euro für die sogenannte Ertüchtigungshilfe auf den Weg bringen. Scholz hält sich jedoch bei der Lieferung schwerer Waffen bedeckt. Das stößt bei vielen Parteien auf Kritik.

Grüne für Lieferung schwerer Waffen

Sowohl Anton Hofreiter, als auch Anna-Lena Baerbock fordern die Bundesregierung auf, auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Würzburgs zweiter Bürgermeister Martin Heilig, wie die beiden Spitzenpolitiker von Bündnis 90/Die Grünen, bezieht ebenso klar Stellung: "Ich meine ehrlich gesagt, dass wir dringend auch schwere Waffen in die Ukraine liefern sollten", so Heilig. "Vielen Menschen ist glaube ich noch nicht bewusst geworden, was eigentlich grad passiert. Putin ist für mich eigentlich der schlimmste Aggressor seit Hitler und Stalin. Ich glaube, Putin ist nicht zu stoppen außer mit militärischer Gewalt.“

Auch Niklas Wagener (Bündnis 90/Grünen), der für den Wahlkreis Aschaffenburg im Bundestag sitzt, solidarisiert sich mit der Meinung seiner Parteimitglieder: "Ich unterstütze da ganz klar den Weg, den Anna-Lena Baerbock als unsere Außenministerin eingeschlagen hat und hoffe, dass wir damit auch Putin noch ein ganz klares Zeichen setzen können, dass wir an der Seite der Ukraine stehen.“

Paul Lehrieder (CSU) kritisiert zögerliches Handeln

Ähnlich deutlich wird auch Paul Lehrieder von der CSU, der den Wahlkreis Würzburg im Bundestag vertritt, und wird damit genauso deutlich wie seine Parteikollegen. Er spricht sich ebenfalls ganz klar für die Auslieferung schwerer Waffen aus, da diese für die jetzige Situation in der Ukraine im Krieg gegen Russland absolut notwendig seien. Für ihn handle die Bundesregierung aber insbesondere zu langsam: "Die Milliarde ist schön, die Scholz jetzt für die Ukraine in den Raum gestellt hat. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, das geht ja erst über den Antragshaushalt – das wird auch wieder Monate dauern."

Bernd Rützel (SPD): "Scholz handelt mit Bedacht"

Bernd Rützel von der SPD sitzt für den Wahlkreis Main-Spessart im Bundestag. Er verteidigt das Handeln von Olaf Scholz: "Olaf Scholz handelt sorgfältig und mit Bedacht, darüber bin ich sehr froh. Wir dürfen doch keinen Flächenbrand auslösen, der in einem dritten Weltkrieg münden kann." Dass Scholz im Hinblick auf die Lieferung von schweren Waffen zurückhaltend agiert, sei laut Rützel nachvollziehbar. Würden schwere Waffen geliefert, so müsse Deutschland auch Bundeswehrsoldaten für Bedienung, Wartung und Reparatur mitschicken.

FDP: "Ringtausch" als Alternative

Bei der Frage nach schweren Waffen sieht Bundestagsmitglied Karsten Klein von der FDP die Gefahr, dass deutsche Panzer auf ukrainischem Boden die Situation verschärfen könnten. Eine weitere Eskalation des Konflikts sei um jeden Preis zu vermeiden.

Für den Aschaffenburger sei die Option eines sogenannten Ringtauschs denkbar. Dabei würden aus ehemaligen sowjetischen Beständen aus osteuropäischen Nachbarländern Panzer an die ukrainische Armee abgegeben werden. "Das wäre glaube ich eine sehr schnelle und effektive Lösung. Denn diese Waffensysteme sind in der Ukraine eingeführt und können sofort eingesetzt werden", so Klein.