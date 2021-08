Waffendepot im Wald angelegt - 79-Jähriger angeklagt

Nachdem ein Kletterer im Frühjahr 2020 in einem Waldstück in der Nähe von Mariaort bei Regensburg auf ein verstecktes Waffendepot gestoßen war, hat die Staatsanwaltschaft Regensburg jetzt Anklage gegen einen 79-jährigen Regensburger erhoben.

Rentner über Waffen-Seriennummer ermittelt

Wie Oberstaatsanwalt Thomas Rauscher dem BR am Donnerstagnachmittag (12.08.) mitteilte, war zuvor die Polizei dem Mann über die Seriennummer einer der vergrabenen Waffen auf die Spur gekommen. Laut Rauscher gab der Rentner bereits zu, dass die Waffen ihm gehören. Der Mann gab an, die Waffen vor dem 1. Januar 1973 in dem Waldstück vergraben zu haben, damals wurde das Waffengesetz reformiert.

Ungereimtheiten im Geständnis

Die Staatsanwaltschaft bezweifelt jedoch die Aussage des Rentners: Die Waffen waren in einer Kunststoffbox gelagert, wie sie nach Ansicht der Staatsanwaltschaft erst in den 80er Jahren produziert wurden. Weiter gab der 79-Jährige an, das Waffenversteck nicht mehr gefunden zu haben. Auch das bezweifelt die Staatsanwaltschaft, die Kiste sei markant unter einem Felsen vergraben gewesen, so Rauscher.

14 Schusswaffen deponiert

In der Kiste befanden sich 14 Schusswaffen, darunter neun halbautomatische Handfeuerwaffen und fünf Revolver. Auch in der Zwischenzeit habe der 79-Jährige legale Waffen besessen, die der Mann jedoch zwischen 2009 und 2012 abgegeben hätte, so Oberstaatsanwalt Rauscher. Was den 79-Jährigen damals veranlasst hatte, das Waffendepot im Wald anzulegen, dazu konnte der Staatsanwalt keine Angaben machen.

Prozess angekündigt

In den kommenden Monaten soll es zum Prozess kommen, dann muss sich der Mann wegen vorsätzlichen unerlaubten Waffenbesitzes verantworten. Das Gesetz sieht hierfür ein Strafmaß zwischen sechs Monaten und fünf Jahren vor.