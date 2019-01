Waffenbesitzer zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt

Im vergangenen Sommer war das Urteil am Amtsgericht Weißenburg noch sechs Monate höher ausgefallen. Dagegen hatten sowohl der Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Scharfe Waffen und jede Menge Munition

Das Amtsgericht hatte den Mann aus Pappenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) in der ersten Instanz zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Landgericht Ansbach sprach auch deshalb eine Bewährungsstrafe für den 53 Jahre alten Bankangestellten aus, weil er gestanden hatte, etliche funktionsfähige, scharfe Waffen und jede Menge Munition schon seit längerem in seinem Haus gehabt zu haben. Außerdem sei der Mann nicht vorbestraft.

Gericht: Verurteilter soll "historisches Weltbild überdenken"

Der Verurteilte hatte vor Gericht erzählt, er habe eine Sammlerleidenschaft für militärische Dinge. Das Gericht gab dem 53-Jährigen eindringlich mit auf den Weg, "sein historisches Weltbild zu überdenken". Im Haus des Mannes fanden sich nämlich auch Kriegsgegenstände und Symbolbilder aus der Zeit des Nationalsozialismus - aus historischem Interesse, wie der Mann angab.

Zur Teilnahme an Gedenkstätten-Führung verpflichtet

Als eine Bewährungsauflage muss der Verurteilte nun zum Beispiel an einer Besucher-Führung in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg teilnehmen. Außerdem hat er 3.000 Euro Geldbuße an eine diakonische Einrichtung zu zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.