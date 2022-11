Waffen-Vorfall: Bayerns Unis und Hochschulen ändern Hausordnung

Einige bayerische Universitäten und Hochschulen wollen ihre Hausordnungen anpassen. Nach BR-Recherchen planen zum Beispiel die Technische Universität München, die Universität Augsburg und die Hochschulen München und Kempten einen Passus in die Hausordnung aufzunehmen, der das Tragen von Waffen regeln soll.

Auslöser dafür war ein Vorfall an der Ludwig-Maximilians-Universität in München vergangenen Dienstag. Ein 18-jähriger Student trug während der Vorlesung eine Schreckschusswaffe in der Hosentasche. Ein Großeinsatz der Polizei wurde ausgelöst, es stellte sich jedoch heraus, dass der Student die Waffe wohl zum Selbstschutz trug und den dafür notwendigen kleinen Waffenschein besaß.

Explizites Waffenverbot

Der Vorfall hat besonders in Universitäten und Hochschulen für Aufsehen gesorgt, sodass hier nun neue Regeln gelten sollen. Auf BR-Anfrage gaben die Einrichtungen an, einen Absatz in die Hausordnung einzuführen, der das Mitführen von Waffen oder waffenähnlichen Gegenständen in Gebäuden der Einrichtungen untersagt. Bisher wird dieser Punkt in der Hausordnung nicht an allen bayerischen Universitäten und Hochschulen berücksichtigt.

Bayerns Wissenschaftsministerium befürwortet die Auseinandersetzung mit der Thematik, betont auf Anfrage jedoch, das jede Einrichtung selbst für diese Regelung verantwortlich sei. Auch in der LMU werden Forderungen von Studierenden und Mitarbeitenden nach einem Waffenverbot in der Hausordnung laut.

Waffenträger hat keine Straftat begangen

In einer Sondersitzung am 28. November möchte die LMU darüber beraten und festlegen, wie dieses Verbot aussehen wird. Laut Ermittlungen habe der Student sich nicht strafbar gemacht und auch niemanden gefährdet. Nach Artikel 10 des Waffengesetzes durfte er die Schreckschusswaffe bei sich tragen, da er die Berechtigung besaß. Als seine Kommilitonen die Waffe bemerkten und daraufhin die Polizei kontaktierten, hatte diese zunächst eine Bedrohungslage vermutet und den Studenten festgenommen.