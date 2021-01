28.01.2021, 12:07 Uhr

Waffen- und Drogenschmuggel: Vier Verdächtige in U-Haft

Vier Personen sitzen in Bamberg in Untersuchungshaft. Sie werden verdächtigt, große Mengen an Betäubungsmitteln und Waffen von Tschechien nach Bamberg geschmuggelt und damit gehandelt zu haben.