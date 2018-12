Waffen sichergestellt: Verbindung zu "Reichsbürger"-Szene?

Bei einer groß angelegten Polizeiaktion in Essenbach und Ergoldsbach haben Beamte große Mengen Munition und Waffen beschlagnahmt. Der Zugriff erfolgte bereits am Freitag, wurde aber erst am heutigen Montag bekannt gegeben.

Waffenarsenal beschlagnahmt

Bei der Polizeiaktion stellten die Spezialkräfte mehrere Tausend Schuss Munition, zwei Langwaffen, einen Revolver, mehrere Hieb- und Stichwaffen, sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Den Behörden lagen laut Polizei auch konkrete Hinweise vor, dass der Mann, dem die Gebäude gehören, der sogenannten Reichsbürgerbewegung zuzuordnen ist.

Der 55-Jährige konnte ohne Zwischenfälle vorläufig festgenommen werden. Der Mann wurde inzwischen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen, die Ermittlungen - unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz - dauern an.

Ermittlungen zu "Reichsbürgern" laufen

Aufgrund der Vorfälle in Georgensgmünd mit einem getöteten Polizisten werden nach wie vor Ermittlungen in Sachen "Reichsbürgerbewegung" durchgeführt. In Niederbayern gibt es laut Polizei aktuell Hinweise auf etwa 230 Personen, die der sogenannten "Reichsbürger"-Szene zuzuordnen sind.