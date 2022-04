Waffenliefern oder nicht? Das Dilemma der Ostermarschierer

Angesichts des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine kommen Pazifisten in diesen Wochen in Bedrängnis. Traditionelle Ostermarschierer fordern auch angesichts des Krieges in Europa, die Waffen niederzulegen. Ihnen stehen nun aber Friedensdemonstranten gegenüber, die einer "neuen Wehrhaftigkeit" gegenüber aufgeschlossen sind. Sie sind der Meinung, dass Putin nur militärisch zu stoppen ist.

Können Waffen Frieden schaffen?

"Stoppt die Gewaltspirale! Die Waffen nieder! Krieg ist keine Lösung!" unter diesem Motto findet am Samstag auch in Aschaffenburg der traditionelle Ostermarsch in der Innenstadt statt, organisiert von den Friedenstrommlern und der Aschaffenburger Attac-Gruppe. "Es gab zwar Diskussionen im Vorbereitungskreis, doch wir sind unserem Motto treu geblieben, denn Waffenlieferungen würden den Krieg nur verlängern", sagt Reiner Frankl, Gründungsmitglied der seit 2002 bestehenden Aschaffenburger Attac-Gruppe im Gespräch mit BR24. Frankl ist überzeugter Pazifist, ist seit den 80er Jahren bei den Ostermärschen mit dabei. Er ist sicher, dass man auch Putin gewaltfrei begegnen kann und muss. Selbst in den Reihen des Militärs gebe es etliche, die Waffenlieferungen an die Ukraine für falsch halten. "Waffenlieferungen aus dem Westen werden die Ukraine nicht retten können – zumindest wird es in einem langen Massaker enden und zu keinem schnellen Kriegsende führen", so Frankl.

Waffen in die Ukraine? Ostermarschierer gespalten

In der Geschichte der Friedensbewegung habe es schon immer unterschiedliche Meinungen gegeben, erinnert sich Frankl. So krass wie aktuell seien die Diskussionen aber noch nie gewesen. Gerade Ostermarschierer aus den Reihen der Grünen müssten natürlich die Linie der Bundesregierung verteidigen und dementsprechend auch für Waffenlieferungen an die Ukraine plädieren. Wenig Verständnis hat er aber für jene Ostermarschierer, die Putins Militärschlag rechtfertigen. Stichwort Ostausdehnung NATO.

"Mehr Waffen in der Welt bringen nie Frieden!", dem stimmt auch Karl-Ernst Aulbach zu. Der Anti-Kriegs-Aktivist hat 2010 die Aschaffenburger Friedenstrommler gegründet. Doch sein Transparent "Keine Waffen in alle Welt" wird er dieses Jahr Zuhause lassen. "Wir müssen umdenken. Die Bilder, die wir aus der Ukraine sehen, treffen uns wohl alle im Mark. Wir müssen dem ukrainischen Volk helfen, sich zu verteidigen gegen den russischen Aggressor. Mit den großen Angriffswaffen habe ich allerdings meine Probleme!", sagt Aulbach.

Forderung nach härteren Sanktionen gegen Russland

Wie sein Mitstreiter Reiner Frankl, fordert Aulbach ein Umdenken. Er habe große Angst vor einem dritten Weltkrieg, den es in jedem Fall zu vermeiden gelte. Er fordert härtere und entschiedenere Sanktionen gegenüber Russland: "Wir müssen von unserem hohen Ross der Bequemlichkeit steigen. Wir müssen uns alle einschränken, damit dieser grauenvolle Krieg ein möglichst schnelles Ende findet! Wir erleben gerade eine Zeitenwende."

Weiter noch geht hier Georg Liebl. Beim diesjährigen Ostermarsch in Aschaffenburg, wo eine Politikerin der LINKEN als Hauptrednerin geladen ist, wird er nicht dabei sein. Er ist nach fast zwei Jahrzehnten Mitgliedschaft jüngst aus der Partei ausgetreten. Auslöser war die ablehnende Haltung der LINKEN gegenüber Waffenlieferungen. Liebl: "Wenn wir uns schon nicht selbst beteiligen am Krieg müssen wir die Ukrainer mit allen nur möglichen Waffen unterstützen. Was wir liefern, kommt zu spät, zu zögerlich, zu spärlich!"

"Putin muss zur Rechenschaft gezogen werden"

So gespalten die Friedensbewegung in der Region bei der Frage der Waffenlieferungen auch ist, in einer Frage herrscht weitgehend Konsens: Putin muss zur Rechenschaft gezogen werden. "Der verbrecherische völkerrechtswidrige Überfall ist sondergleichen. Die ukrainische Bevölkerung wird gefoltert und gemordet. Das darf nicht ungestraft bleiben!", so Georg Liebl. Und Friedensaktivist Karl-Ernst Aulbach fordert: "Mein sehnlichster Wunsch ist, dass Putin in Den Haag sitzt und lebenslang ins Gefängnis muss!"