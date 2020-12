Wärmestube verteilt Geschenktüten an Obdachlose in Augsburg

Jedes Jahr organisiert der Förderverein Wärmestube Augsburg eine Weihnachtsfeier für die Obdachlosen in der Stadt. Doch die Feier musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Deswegen beschenkt der Förderverein kurzerhand die Obdachlosen und Bedürftigen mit befüllten Weihnachtstüten.

Wärmestube Augsburg verteilt gefüllte Weihnachtstüten

Die Tüten sind gefüllt mit Obst, Nüssen, Lebkuchen, Plätzchen und einem kleinen Geschenk. Die Helfer geben die Tüten den ganzen Tag über an vier Orten im Stadtgebiet an die Bedürftigen aus: am Übergangswohnheim Johannes Rösle Straße, in der Stettiner Straße, am Helmut Haller Platz und vor der Wärmestube.

Mittagessen im beheizten Zelt

Außerdem sorgt der Verein für ein warmes Essen: Es gibt 350 frisch gegrillte halbe Hähnchen mit Semmel. Sie können unter anderem im großen beheizten Zelt im Innenhof der Wärmestube verspeist werden, ab 9 Uhr bis zum Nachmittag. Darin können auf 150 Quadratmetern jeweils 32 Menschen mit ausreichend Abstand Platz nehmen.