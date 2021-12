Wärmestube in Würzburg sucht dringend Ehrenamtliche

Neun Ehrenamtliche im Alter zwischen 20 und 80 Jahren kümmern sich aktuell um die Gäste der Würzburger Wärmestube. Weitere Ehrenamtliche werden gerade dringend gesucht. Das teilt die Christophorus-Gesellschaft als Betreiber heute mit. "Wir bräuchten sie besonders sonntags", sagt Wärmestuben-Leiter Christian Urban. Aktuell teilen sich nur drei Freiwillige die beiden Schichten des Sonntagsdienstes.

Aufgaben der Ehrenamtlichen

Die Ehrenamtlichen bewirten die Gäste mit Kaffee, Tee und Gebäck. Sie reichen Besuchern, die duschen möchten, Shampoo, Handtuch und Rasierer. Sie sind ansprechbar bei Fragen und suchen, soweit Zeit ist, zwischendurch auch mal von sich aus das Gespräch. Klingelt es an der Türe, öffnen sie und lassen neue Gäste ein - zumindest, wenn Platz ist. "Im Moment können nur neun Männer gleichzeitig bei uns sein", sagt Leonie Starklauf. Die 24-Jährige engagiert sich seit fünf Jahren neben ihrem Studium der Zahnmedizin in der Einrichtung der ökumenischen Christophorus-Gesellschaft. An jedem zweiten Sonntag hat sie von 10.00 bis 13.00 Uhr Dienst.

Freiwillige erleichtern die Arbeit der Hauptamtlichen

Ohne Freiwillige würden die Hauptamtlichen mit der Arbeit gehörig in Druck geraten. "Die Organisation wäre noch schwieriger", sagt Christian Urban. Aufgabe der festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es unter anderem, intensive Gespräche mit Gästen zu führen, die ein Anliegen haben: "Dann halten uns die Ehrenamtlichen den Rücken frei." Anliegen gebe es viele. Überhaupt sei die Bedürftigkeit der Besucher groß. Dies wiederum macht das Ehrenamt in der Wärmestube so anspruchsvoll. Es ist auch nicht für jeden geeignet, sagt der Einrichtungsleiter. Nötig sei ein gewisses Gespür für die sehr speziellen Lebensumstände der meist wohnungslosen Klienten.