Wärmer als gedacht: Forscher lösen Rätsel um fränkischen Boden

Ein Jahr lang hat das Geo-Zentrum Nordbayern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg gemessen, geforscht und ausgewertet. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Die Forscher glauben, einen Grund dafür gefunden zu haben, warum der Boden in Teilen Frankens wärmer ist, als er eigentlich sein sollte.

Anomalien zwischen Bamberg und Coburg

Ausgangspunkt für die Untersuchungen war eine sogenannte Wärmeanomalie zwischen Bamberg und Coburg. Bohrungen in den 1970er Jahren hatten in 1.300 und 1.600 Metern Tiefe deutlich höhere Temperaturen aufgefunden, als zu erwarten gewesen wäre.

4.000 Quadratmeter untersucht

4.000 Quadratmeter groß ist die Fläche, die Wissenschaftler deshalb im vergangenen Herbst mit sogenannten Vibrationsfahrzeugen befahren haben. An 2.311 Messpunkten schickten die absenkbaren Stahlplatten am Boden der Fahrzeuge Vibrationen in den Untergrund. Diese wurden in bis zu 6 Kilometern Tiefe von unterschiedlichen Bodenschichten reflektiert, zurück an die Oberfläche geschickt und dort aufgezeichnet.

100 Gigabyte geologische Daten

"Wir haben insgesamt 100 Gigabyte geologischer Daten ausgewertet und verfügen jetzt über ein vollständig neues Bild des Untergrundes in Franken", wird Projektleiter Wolfgang Bauer in einer Mitteilung der Universität zitiert. Die Auswertung dauerte ein Jahr.

Brüche im Granit

Jetzt stehen erstmals Profilschnitte durch die Erdschichten zur Verfügung, die eine neue Interpretation des Untergrundes in Franken ermöglichen. Viele der geologischen Störungen seien demnach durch die sogenannte Fränkische Linie erklärbar, eine vermutlich zur Kreidezeit erfolgte unterirdische Aufschiebung. Wahrscheinlich seien die gemessenen Wärmeanomalien also auf Brüche im Granit zurückzuführen, durch die sich heißes Wasser aus der Tiefe einen Weg nach oben suche. Im Landkreis Haßberge wurde zudem ein großer Granitkörper gefunden, welcher sich in der Nähe des Zentrums der Wärmeanomalie befindet. Dieser soll nun weiter untersucht werden.

Uni Bayreuth forscht mit

Zusammen mit der Universität Bayreuth wollen die Wissenschaftler aus Erlangen im nächsten Jahr herausfinden, inwieweit der Wärmebedarf in der Region mit dem geothermischen Potenzial unter Tage gedeckt werden könnte. Tiefengeothermie, die als besonders preiswerte und klimafreundliche Energie gilt, könnte sich den Forschern zufolge positiv auf die Wirtschaft der Region auswirken.