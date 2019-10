Wärmepumpen: Glen Dimplex stärkt den Standort Kulmbach

Der Kulmbacher Heiz- und Kühlgeräte-Spezialist Glen Dimplex schließt zum 30. Juni 2020 sein Werk im thüringischen Sonneberg. 85 Mitarbeiter sind betroffen. Am Standort Sonneberg werden Schaltkästen gefertigt, die zur Regelung von Wärmepumpen, Kühlgeräten und medizinischen Geräten gebraucht werden. Die Schaltkästen sollen künftig in Kulmbach und von externen Dienstleistern produziert werden.

In Kulmbach werden sieben Millionen Euro investiert

Ziel der Schließung sei es, das Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen, schreibt Glen Dimplex in einer Mitteilung. Zuletzt habe das Unternehmen entgegen der Erwartungen einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen. In Kulmbach wird daher auch seit zwei Jahren in die Modernisierung von Produktion und Logistik investiert - insgesamt sollen dafür sieben Millionen Euro ausgegeben werden. Außerdem will das Unternehmen stärker mit den anderen Unternehmen der Glen Dimplex-Gruppe zusammenarbeiten, die ihren Hauptsitz in Irland hat.

Glen Dimplex: Zahl der Mitarbeiter sinkt auch in Kulmbach

Weltweit beschäftigt Glen Dimplex rund 10.000 Mitarbeiter, davon 700 in Kulmbach. Bis Ende November soll auch hier die Zahl auf 650 Mitarbeiter sinken.

Werke in USA und China arbeiten dem Hauptsitz in Kulmbach zu

Von Oberfranken aus verantwortet der Konzern das globale Geschäft mit Wärmepumpen, dem Geschäftsführer Clemens Dereschkewitz in Zeiten des Klimaschutzes eine rosige Zukunft prophezeit. Neben dem Standort Sonneberg, der im nächsten Jahr geschlossen werden soll, sind auch Fabriken in den USA und China dem Standort Kulmbach unterstellt.