"Wärmeinsel" statt Vesperkirche – Kaffee, Kuchen und Zeit

Bislang gab es in Schweinfurt acht "Vesperkirchen". In der Industriestadt wurde sogar vor Jahren bayernweit die erste ausgerichtet. In den Zeiten vor Corona wurden an 15 Tagen immer rund 6.000 Menschen in der Kirche bewirtet. Rund 300 ehrenamtliche Helfer standen bereit, um täglich bis zu 410 Menschen mit warmem Essen zu versorgen. In diesem Jahr schrecken die Organisatoren vor den hohen Heizkosten zurück und setzen auf ein Alternativangebot.

Vesperkirchen nach Corona und in der Energiekrise

In Nürnberg dagegen ist am Wochenende die achte "Vesperkirche" in der Gustav-Adolf-Kirche losgegangen. Rund 500 ehrenamtliche Helfer engagieren sich dort und wollen in den kommenden fünf Wochen rund 24.000 Essen an Menschen in der Kirche verteilen. Vor der Essensausgabe bildete sich eine lange Schlange. Der Verkaufsschlager an diesem Tag: Schweinebraten mit Kloß und Soß'. Der symbolische Preis von einem Euro für eine Mahlzeit wird dort auch in diesem Jahr beibehalten. Trotz der steigenden Kosten hat sich das Leitungsteam dazu entschieden, den Preis nicht zu erhöhen und auf eine Deckung durch Spenden zu hoffen.Das Angebot einer "Vesperkirche" in Würzburg kann dagegen auch in diesem Jahr nicht gestemmt werden. "Das ist immer noch der Pandemie geschuldet. Wann und ob überhaupt wieder eine Vesperkirche in Würzburg stattfindet ist im Augenblick noch völlig offen", schreibt Reinhard Fischer, Pfarrer der evangelischen Thomaskirche auf BR24-Anfrage.

Schweinfurt setzt auf die "Wärmeinsel"

Schweinfurt hatte schon im Vorjahr auf die Corona-Beschränkungen anders reagiert. Es gab eine deutlich verkleinerte Essensausgabe, die ins Freie verlegt wurde. Zu Essen gab es einfache Gerichte für symbolische 1,50 Euro. Dieses Jahr ist Anlaufstelle für das Schweinfurter Alternativangebot das evangelische Jugendhaus. Es liegt unmittelbar gegenüber der evangelischen St. Johanniskirche unweit des Schweinfurter Marktplatzes. Vier Wochen lang sollen nun täglich 20 bis 30 Menschen für drei Stunden lang mit Tee, Kaffee und Kuchen bewirtetet werden. In dieser Zeit können sich die Leute hier auch aufwärmen und ins Gespräch kommen.

"Vesperkirche" in der wärmeren Jahreszeit?

Die Entscheidung für die Wärmeinsel und gegen eine Vesperkirche im Winter ust der Energiekrise geschuldet: Weil allein für die üblichen zwei Wochen Heizkosten von rund 40.000 Euro anfallen würden und man die Gasspeicher für die Heizung der hohen Kirche nicht beanspruchen wollte, haben sich die Organisatoren entschlossen, das verkleinerte Angebot zu schaffen und die "Vesperkirche" in dann hoffentlich wärmere Frühjahrswochen zu verschieben, sagt Pfarrerin Gisela Bruckmann.

Ehrenamtliche backen Kuchen und bewirten

Am ersten Tag startet die "Wärmeinsel" zögerlich: Eine Klappaufsteller vor dem evangelischen Jugendhaus weist zwar auf die "Wärmeinsel" hin, aber noch ist das Alternativangebot zur „Vesperkirche“ nicht so bekannt. Eine halbe Stunde vor Auftakt hatten die ehrenamtlichen Helfer den großen Raum im Erdgeschoss hergerichtet. Kaffee ist gekocht. Eine Helferin bringt noch einen selbstgebackenen Kuchen. Ein halbes Dutzend Gäste findet in den nächsten drei Stunden in den warmen Raum. Eine Frau berichtet, dass ihr im Monat aktuell 200 Euro zum Leben fehlen würden. Jetzt müsse sie sparen.

Heizung zu Hause auf "Frostschutz" gestellt

Sie habe ihre Heizung zuhause auf die "Schneeflocke" zurückgedreht – das Zeichen auf dem Thermostat, damit die Heizung bei Kälte nicht auffriert. Das mache sie auch, um Geld zu sparen, ergänzt eine ältere Dame. Zuhause verbringe sie die Zeit mit Decke und warmen Pullovern eingepackt auf der Couch. "Das Geld sitzt halt nicht mehr so locker", meint sie und lächelt. Hier in der "Wärmeinsel" kann sie sich aufwärmen, bei einer heißen Tasse Kaffee oder Tee und einem oder zwei Stück Kuchen. Und die Leute können reden oder sich bei einem gemeinsamen Gesellschaftsspiel die Zeit vertreiben. Das tut der Seele gut und hilft gegen die Einsamkeit.

Das evangelische Jugendhaus in Schweinfurt ist mit der "Wärmeinsel" nun täglich bis zum 12. Februar zwischen 13.00 und 16.00 Uhr geöffnet.