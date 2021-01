Wärmehalle in Würzburg startet an Dreikönig

Bunte Tulpen in Glasvasen auf kleinen Tischdecken stehen auf jedem Tisch: So sieht die Würzburger Posthalle, in der eigentlich große Konzerte stattfinden, fast gemütlich aus. "Wir freuen uns sehr auf die Gäste! Ich denke es werden viele bekannte Besucher kommen, die wir schon durch unsere Arbeit in der Bahnhofsmission kennen", sagt Johanna Anken. Sie hat das Projekt Wärmehalle gemeinsam mit dem Arbeitskreis "Menschen ohne Wohnung" und dem Würzburger Sozialreferat vorangetrieben. Am Dreikönigstag kann das Projekt nun starten und Obdachlosen einen warmen Unterschlupf bieten.

Bei Bedarf werden die Öffnungszeiten ausgeweitet

Zumindest für ein paar Stunden am Tag: Vorerst wird die Wärmestube in der Posthalle montags bis freitags zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet haben, Suppe, Heißgetränke und Gespräche anbieten. Würzburgs Sozialreferentin Hülya Düber: "Wenn wir merken, dass eine gewisse Stabilität eintritt, dass das Angebot angenommen wird, wollen wir die Zeiten definitiv ausweiten". Vorausgesetzt es finden sich weitere Förderer. Zu den Unterstützern gehören derzeit etwa die Posthalle GmbH, die Würzburger Caritasstiftung, die Deutsche Bahn, die VR Bank und das Rotary Hilfswerk Würzburg e.V.

Struktur der Wohnungslosen wegen Lockdown weggebrochen

Cafés, Büchereien und Geschäfte in der Innenstadt haben seit Mitte Dezember geschlossen: Menschen ohne Wohnung haben also keinerlei Möglichkeit, sich aufzuwärmen oder in Kontakt zu treten. Die Tagesstrukturen der Obdach- und Wohnungslosen seien durch den Lockdown komplett weggebrochen: "Wir können den Bedarf der Menschen in unseren bestehenden Wärme- und Hilfseinrichtungen aufgrund der Hygiene-Maßnahmen nicht komplett auffangen". Aktuell bieten diese Einrichtungen nur knapp einem Drittel der bedürftigen Menschen eine zeitweise Anlaufstelle.

In der Wärmehalle dürfen sich nun auf 300 Quadratmetern 16 Gäste gleichzeitig aufhalten – selbstverständlich unter den gängigen Corona-Hygiene-Maßnahmen: vorgegebene Laufwege, Trennscheiben und zwei Meter Abstand zwischen den Sitzplätzen. Ein spezielles Gerät sorgt zudem für den Luftaustausch.

Ehrenamtliche wollen ihre freie Zeit sinnvoll nutzen

Eine der Ehrenamtlichen ist Liliane Stumpf. Sie engagiert sich schon seit fünf Jahren in der Würzburger Bahnhofsmission: "Momentan haben wir dort wenig Platz, die Gäste dürfen auch immer nur kurz bleiben. Ich bin froh, dass wir hier mehr Besuchern ein warmes Plätzchen anbieten können". Paula Frank ist im vergangenen Herbst auf das Projekt aufmerksam geworden: "Ich studiere, bin da aber aktuell nicht so eingespannt. Deshalb wollte ich mich gerne sinnvoll betätigen und bin jetzt sehr gespannt auf interessante Begegnungen!" Ähnlich sieht das auch Thomas Schmidt, der bereits bei der Initiative Wue-Care ehrenamtlich aktiv ist: "Ich bin zwar berufstätig, aktuell aber viel in Kurzarbeit. Um die frei gewordene Zeit sinnvoll zu nutzen, mach ich hier mit".