Wärmecontainer-Projekt bei Landsberg macht Schule

Nach dem Lechtalbad in Kaufering und dem Warmfreibad in Greifenberg wird bald auch ein neues Nahwärmenetz in der Gemeinde Igling über einen mobilen Wärmespeicher mit Abwärme aus einer Biogasanlage versorgt. Laut den Projektpartnern, der Lena Service GmbH der Landsberger Energie-Agentur Lena sowie der swilar eetec GmbH, laufen aktuell bereits die Tiefbauarbeiten. Im kommenden Jahr soll die Anlage in Betrieb gehen, am Abnahmepunkt in Greifenberg wird ebenfalls 2023 ein Seniorenheim an die Versorgung angeschlossen.

Landsberger Projektpartner für Energieeffizienz-Preis nominiert

Nach und nach soll im Landkreis so ein immer dichteres Wärmenetzwerk entstehen, das Wärme nutzbar macht, die sonst einfach in die Luft geblasen würde – eben aus Kraftwerken oder auch aus Industrieanlagen. Auch das Landratsamt unterstützt das Vorhaben, für das die Projektpartner in der Endauswahl der letzten drei für den Energie-Effizienz-Preis (Energy Efficiency Award) der Deutschen Energie-Agentur Dena in der Kategorie "Gemeinsam mehr erreichen! Energiedienstleistungen als Enabler der Energiewende" stehen. Dieser wird im November von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Berlin verliehen.

Wirkungsgrad der Biogasanlagen wird verdoppelt

Aktuell sind drei Beladestationen an Biogasanlagen in Weil und Eresing die Wärmelieferanten für das "Wärme-Cluster", wie Tobias Schmid von Lena Service das Netzwerk erklärt. Der Wirkungsgrad der Kraftwerke werde dabei mehr als verdoppelt: Von rund 40 Prozent bei der Stromerzeugung "auf 80 bis 90 Prozent", sagt Johannes Meures von swilar eetec.

Ein Wärmecontainer statt 250 Liter Heizöl

Bei den Abnehmern ist jeweils eine Entladestation installiert, an der die mobilen Speicher die Wärme wieder abgeben können. Die zylinderförmigen Container sind rund sieben Meter lang und haben einen Durchmesser von etwa zwei Metern. Gefüllt sind sie mit rund 17 Kubikmetern einer Salzlösung, die 2,5 MWh Abwärme aufnehmen kann.

Das entspricht laut swilar eetec etwa der Leistung aus 250 Litern Heizöl. Nach dem Prinzip eines Taschen-Handwärmers geht die Salzlösung dann an der Entladestation in einen Feststoff über und gibt die Wärme langsam frei. Das Aufladen wie das Entladen dauert jeweils etwa acht Stunden.

Fünf Liter Dieselkraftstoff für den Transport

Der Transport zwischen Be- und Entladestation erfolgt per LKW. Wirtschaftlich könne man die mobile Abwärme dabei laut dem Unternehmen in einem Entfernungsbereich von zwei bis etwa 20 Kilometern von der Wärmequelle nutzen; also dort, wo ein direktes Nahwärmenetz nicht mehr effizient und der Transport per LKW noch nicht zu unwirtschaftlich wäre. Das Lechtalbad etwa ist rund zehn Kilometer von der bei Weil gelegenen Biogasanlage entfernt, für den Transport werden hin und zurück etwa fünf Liter Dieselkraftstoff benötigt.

70 Terawattstunden ungenutzte Abwärme in der Industrie

Die Nutzung von Abwärme aus Kraftwerks- und Industrieanlagen gilt als großes, noch weitgehend ungenutztes Energiepotenzial: Nach Angaben der Dena erzeugt allein die deutsche Industrie nutzbare Abwärme von etwa 70 Terawattstunden (TWh) pro Jahr. Hochgerechnet auf den Energieverbrauch für das Heizen in den gut 40 Millionen deutschen Privathaushalten von laut Bundeswirtschaftsministerium rund 455 TWh entspricht diese Abwärme damit dem jährlichen Energiebedarf, um etwa sechseinhalb Millionen Haushalte zu beheizen.