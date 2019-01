Wärmebus in Ingolstadt: Hilfe für Obdachlose

Kalt ist es - schon tagsüber. Und nachts eiskalt. Besonders problematisch ist das für Obdachlose. Den Menschen, die im Raum Ingolstadt auf der Straße leben zu helfen, das hat sich ein Mann auf die Fahnen geschrieben: Schon im November hat der Unternehmer für soziale Dienstleistungen (Integra) auf Facebook seine Idee geteilt und schnell viele Spenden eingeworben. Auch ein Kleintransporter war darunter. Der bildet das Herzstück dieses neuen, ehrenamtlichen Projekts und gibt ihm auch den Namen: "Wärmebus".

Ehrenamtliche Helfer verteilen Wärmendes

Mittlerweile haben sich ein halbes Dutzend Menschen gefunden, die sich ehrenamtlich mit dem Wärmebus aufmachen zu den Obdachlosen. Im Gepäck haben sie Handschuhe, Mützen, Schals, Jacken, Pullover, Hundefutter, dicke Socken, Schlafsäcke, Isomatten und Decken. Auch große Thermoskannen mit heißem Tee haben sie dabei. Im Wagen fährt Christoph Semmler mit. Der ehrenamtliche Helfer bietet den Obdachlosen nicht nur warme Kleidung und Getränke, sondern auch sein Wissen als Sozialpädagoge. Wer möchte, dem vermittelt er einen Schlafplatz, eine Entziehungskur oder eine Therapie:

"Als Sozialpädagoge kenne ich ja das Hilfsnetzwerk in der Gegend. Da würde ich gerne versuchen zu vermitteln. Dass ich dann sag, man ruft gemeinsam in einer Notunterkunft an, einfach, dass man schaut, was geht." Christoph Semmler

Ehemaliger Obdachloser fährt mit im Wärmebus

Doch nicht jeder Obdachlose ist für Hilfe offen. Das weiß und akzeptiert der Sozialpädagoge, genau wie sein Beifahrer im Wärmebus, Anton Bauer. Der kennt das Leben auf der Straße. Vor Jahren war er selbst ohne Obdach, mal in München, mal in Ingolstadt.

"Einen Schlafsack hätte ich genommen. Ich hätte aber auf der anderen Seite geschaut, dass ich mich irgendwo eingraben kann, dass ich's warm hab und nebenbei was zum Trinken hab. Das war für mich der Schwerpunkt." Anton Bauer

Anton Bauers Draht zu den Menschen auf der Straße ist ganz kurz. Vielleicht kann er manchen etwas Hoffnung geben, schließlich hat er selbst es geschafft, er ist weg von der Straße, vom Alkohol, hat wieder eine Arbeit und eine eigene Wohnung. Ihn wundert es nicht weiter, dass der Wärmebus gegen Mittag niemanden antrifft. Zu gut ist in Ingolstadt das Angebot der Einrichtungen, in denen sich Obdachlose tagsüber aufwärmen können. Kritisch wird es erst wieder am Abend.

"Diese Einrichtungen, wo man am Tag hingehen kann, die machen ja um 17.00 Uhr zu. Dann musst du sowieso raus. Die Notunterkünfte sind da meistens schon belegt. Da hast du keine Chance." Anton Bauer

Wenn es dunkel wird, kommt also die Zeit für den Wärmebus. Noch lernen Sozialpädagoge Christoph Semmler und sein Team Tag für Tag dazu, wie sie am besten helfen können. Sie haben einen langen Atem. Denn der Wärmebus soll nicht nur in diesem Winter fahren, sondern viele Jahre lang, immer wenn es kalt wird.