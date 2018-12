Wärme-Rekord: Heißestes Jahr auf dem Hohenpeißenberg

Rekord für die durchgehende, 237-jährige Messreihe in der ältesten Wetterstation der Welt auf dem Hohenpeißenberg: Knapp zwei Wochen vor dem Jahresende liegt der Durchschnittswert 0,4 Grad über dem bisher wärmsten Jahr 2015. Wetterbeobachter Stefan Schwarzer sagte dem BR, der Durchschnittswert werde sich bis zum 31.12. nur noch minimal verändern.

Der Sommer war besonders heiß

Am auffälligsten waren heuer die Temperatur-Rekorde in den Monaten Juli und August 2018. Hier lagen die Durchschnittstemperaturen rund zehn Grad über dem langjährigen Mittelwert.

Hohenpeißenberg: Älteste Wetterstation der Welt

Seit 1781 werden Wetterdaten auf dem 988 Meter hohen Voralpenberg systematisch erfasst. Zum Jahresende wird das Sammeln der Wetterdaten umgestellt. Von 48 Messungen am Tag werden dann 45 Datensätze voll automatisiert an den Deutschen Wetterdienst in Offenbach übermittelt. Nur noch drei Messungen werden Wetterbeobachter weiter manuell übernehmen.