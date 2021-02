Wärme in der Kälte: Wo Obdachlosen geholfen wird

Mit zweistelligen Minusgraden wird in den nächsten Tagen gerechnet: Besonders Menschen ohne festen Wohnsitz leiden unter den kalten Temperaturen. Wie bekommen Wohnungslose Hilfe?

Kältebus in Augsburg

In Augsburg werden Obdachlose durch den Kältebus vom Katholischen Verband für soziale Dienste (SKM) unterstützt. Ein Team von Haupt- und Ehrenamtlichen fährt abends zu öffentlichen Plätzen in der Stadt, an denen sich Wohnungslose aufhalten. Die Helfer sprechen die Menschen ohne festen Wohnsitz an und verteilen Kleidung, Decken, Schlafsäcke und heiße Getränke. Erreichbar ist der Kältebus unter der Telefonnummer 0163/31 26 275.

Kältebus in München

Auch in der bayerischen Landeshauptstadt sind ehrenamtliche Helfer des Vereins Kältebus München abends unterwegs und besuchen Orte, an denen sich Obdachlose aufhalten und übernachten. Dort werden unter anderem warme Getränke und Speisen sowie Hygieneartikel und Schlafsäcke verteilt. Per Telefon unter 089/20 00 45 930 kann man den Kältebus kontaktieren.

Weitere Möglichkeiten

In anderen Städten wie Würzburg oder Nürnberg gibt es Bahnhofsmissionen, an die sich Wohnungslose wenden können. In Regensburg ist Caritas-Streetworker Ben Peter als Ansprechpartner für Obdachlose unterwegs. Erreichen kann man ihn unter 0941/79 76 00 12 oder 0175/55 52 762.