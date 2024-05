Wände aus Lehm und Hackschnitzeln: Innovatives Bauen in Rügheim

Bernd Jakob ist ein Freigeist, der nach Jahren in Berlin wieder zurück in die alte fränkische Heimat ziehen will und sich mit seiner Lebensgefährtin Anna Goschenhofer ein neues Zuhause baut. Und das auf nachhaltige und innovative Art und Weise. Die beiden haben sich für ein Lehmhaus entschieden.

Bei dem Bau geht es aber nicht um Geschwindigkeit oder Kostenersparnis, sondern um Nachhaltigkeit. "Das Projekt ist sehr arbeitsaufwändig. Die Materialien fallen kaum ins Gewicht", sagt Bernd Jakob. "Hackschnitzel sind günstig und Lehm kostet nichts. Wir brauchen für sechs Quadratmeter Wand allerdings drei Tage. Ein Maurer hat so eine Wand in ein oder zwei Stunden hochgezogen."

Fast alle Baustoffe aus der Umgebung

Fast alle Materialen stammen aus der unmittelbaren Umgebung: der Lehm kommt aus der benachbarten Lehmgrube. Das Holz aus dem Steigerwald und das Stroh mit dem das Dach gedämmt ist, von einem Landwirt aus Friesenhausen im Landkreis Haßberge. Vor Regen werden die Wände durch ein überbreites Dach geschützt. Das Fundament ist ganz klassisch aus Beton. Darauf wurde eine Holzständerkonstruktion errichtet und jetzt werden die Wände befüllt.

Vorreiter aus Österreich

Inspiration haben sich Bernd Jakob und seine Lebensgefährtin Anna Goschenhofer vom Lehmbaupionier Martin Rauch aus Österreich geholt. Er war ursprünglich Keramiker und hat in den Achtzigern angefangen, Lehmhäuser zu bauen. Später hat er eine Firma gegründet und Vorzeigeprojekte wie das Ricola Kräuterzentrum in der Schweiz oder die Kapelle der Versöhnung in Berlin gestaltet.

Für die Planung und Vorbereitung ihres Bauprojekts haben die beiden ihren kompletten Urlaub hergenommen. "Wir waren in der Schweiz, in Italien und in Österreich und haben uns viele Lehmhäuser angeschaut", erzählt Jakob. "Wir hatten außerdem einen professionellen Lehmbauer aus Freiburg hier, der mit uns eine Woche lang Stampflehmproben gemacht hat. Der hat für uns das Material so aufbereitet, dass wir einen Standard haben, den wir einbauen können."