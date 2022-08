Artikel mit Video-Inhalten

Wälder retten mit Hilfe von Tröpfchenbewässerung

Was bereits seit Jahren in den fränkischen Weinbergen praktiziert wird, soll nun auch in den Wäldern getestet werden: Tröpfchenbewässerung. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass Neubepflanzungen wegen Trockenheit und Hitze eingehen.