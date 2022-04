Wälder in Bedrängnis: IG Bau Mainfranken für mehr Forstpersonal

Stürme, Trockenheit und Schädlinge machen nicht nur den Bäumen in der Region extrem zu schaffen, sondern führen auch zu einer Überlastung der Menschen, die in der Forstwirtschaft arbeiten. Darauf macht die IG Bauen-Agrar-Umwelt Mainfranken aufmerksam und fordert deutlich mehr Personal für die Branche. "Vom Forstwirt bis zur Revierleiterin, die Beschäftigten haben in Bayern alle Hände voll zu tun, um die massiven Schäden der letzten Jahre zu beseitigen. Gleichzeitig kümmern sie sich darum, die Wälder der Zukunft anzulegen, damit sie für den Klimawandel gewappnet sind", sagt der IG BAU-Bezirksvorsitzender Michael Groha. Im Wald spiele sich seit Jahren ein "regelrechtes Drama" ab. "An den Bäumen zeigt sich schon jetzt, welche Folgen extreme Wetterereignisse und damit der Klimawandel haben", so Groha.

Waldschäden haben seit sieben Jahren deutlich zugenommen

Der Gewerkschafter verweist auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Danach mussten allein im Jahr 2020 rund elf Millionen Kubikmeter Schadholz aus den bayerischen Wäldern geholt werden. 61 Prozent mehr als noch fünf Jahre zuvor. Dabei entfielen 85 Prozent aller Schäden auf Nadelhölzer wie Fichten und Kiefern, die besonders anfällig für Hitze und Insektenbefall sind. Der Forst sei eine Schlüsselbranche, was Klimaschutz betrifft. "Nachhaltig angelegte Wälder – mit gemischten Baumarten statt Monokulturen – kompensierten Millionen Tonnen CO2. Außerdem lieferten sie Holz, das als klimafreundlicher Rohstoff gerade auf dem Bau immer stärker gefragt ist. Und schließlich sind die Wälder auch Erholungsorte für die Menschen", betont Groha. Doch ohne zusätzliches Personal dürfte sich die Lage in den kommenden Jahren weiter zuspitzen, warnt die IG BAU Mainfranken.

Mammutaufgabe Waldumbau dürfe nicht gefährdet werden

Die Gewerkschaft ruft die Waldbesitzer in der Region dazu auf, sich dringend um mehr Fachleute zu kümmern: "Egal ob im Privatwald, im kommunalen Forst oder im Landesbetrieb - nur mit deutlich mehr qualifizierten Beschäftigten wird die Mammutaufgabe Waldumbau zu schaffen sein", macht Groha deutlich. Entscheidend seien hierbei faire Einkommen und gute Arbeitsbedingungen. Azubis müssten nach ihrer Ausbildung übernommen werden. "Gerade junge Menschen gehen fürs Klima auf die Straße. Demos sind wichtig, aber es braucht auch Menschen, die Bäume pflanzen und Wälder pflegen", so Groha weiter.

Forstwirtschaft fehlen Mitarbeiter

In einer Umfrage der Forstgewerkschaft unter bundesweit 1.300 Beschäftigten der Branche gaben fast neun von zehn Befragten an, dass es im Betrieb nicht genügend Mitarbeiter gebe, um die anfallende Arbeit zu schaffen. 70 Prozent berichteten davon, durch die Arbeit "emotional ausgelaugt" zu sein. "Hinzu kommt, dass ein großer Teil der Beschäftigten in den nächsten Jahren aus dem Berufsleben ausscheidet, ohne dass ausreichend Nachwuchskräfte in Sicht sind", sagt Groha. Nach Einschätzung der IG BAU sind bundesweit 11.000 Forstbeschäftigte zusätzlich nötig, um die aktuellen Aufgaben zu bewältigen.