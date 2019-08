Wälder im Klimastress: Bayern sucht den Baum der Zukunft

Die Forschung soll Waldbesitzern helfen

Josef Ziegler vom Waldbesitzerverband fordert mehr Forschung, um herauszufinden, ob Bäume aus wärmeren Regionen nach Bayern passen. Solche Fragen untersucht unter anderem das Bayerische Amt für Waldgenetik in Teisendorf, das zum Beispiel Versuche mit Zedern macht. Dort warnt man aber: Es gibt keine schnellen Antworten. Bäume wachsen langsam und bei manchen wird sich erst in Jahrzehnten zeigen, ob sie dem Klimawandel trotzen und hier heimisch werden können.

Außerdem kann ein und dieselbe Baumart, die man aus südlichen Ländern importiert, mal funktionieren und mal nicht. Die Herkunft der Bäume spielt dabei eine wichtige Rolle und muss gründlich untersucht werden. Olaf Schmidt von der LWF hält die Weißtanne aus Rumänien für vielversprechend. Auch die südosteuropäische Baumhasel könnte in Bayern Zukunft haben. In jedem Fall raten Experten zum Mischwald.

"Möglichst mehrere Baumarten auf die Fläche bringen und damit das Risiko streuen! Das Risiko auf verschiedene Schultern, sprich auf verschiedene Baumarten, legen," sagt Olaf Schmidt, Präsident der Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft. "Wenn vielleicht eine der ausgewählten vier, fünf Baumarten später Probleme bekommt durch Schädlinge oder Klimawandel, ist nicht der Wald an sich gefährdet, sondern nur diese eine Baumart.“

Kleine Waldbesitzer brauchen Unterstützung

Ein weiteres Problem beim Waldumbau in Zeiten des Klimawandels: In Bayern gehört sehr viel Privatwald - rund 40 Prozent - kleinen Waldbauern, die unter dem niedrigen Holzpreis leiden und wenig Geld übrig haben für teure Neupflanzungen.

"Wenn es da eine Gruppe gibt, die Hilfe braucht, und das sind die kleinen Waldbesitzer, dann müssen wir Rezepte entwickeln, wie wir das am besten managen – diese nächsten Jahrzehnte brauchen ein Krisenmanagement, denn wir haben im Wald eine krisenhafte Zeit." Josef Ziegler, der Präsident des bayerischen Waldbesitzerverbandes

Stadtbäume, die dem Klimawandel trotzen

Nicht nur für Wälder sondern auch für Städte werden Baumarten gesucht, die dem Klimawandel trotzen. Dazu laufen Forschungen der Bayerischen Landesanstalt für Wein-und Gartenbau (LWG) in drei repräsentativen Klimaregionen Bayerns -Kempten, Würzburg und Hof/Münchberg.

An allen drei Standorten haben sich die Ulme und die Purpur-Erle behauptet. An den beiden Standorten, die kühler sind als Würzburg – also in Kempten und Münchberg/Hof – gehören die Blumen-Esche, die Pennsylvanische Esche und der Schnurbaum zu den Hoffnungsträgern. In Würzburg ist die Ungarische Eiche ein Erfolg.