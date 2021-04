Während der Krise: Starke Nachfrage nach Rechtsberatung

Die Corona-Krise hat viele Fragen und Probleme aufgeworfen. Manche lassen sich nur mit rechtlicher Hilfe klären, vor allem, wenn es um den Arbeitgeber geht. Insgesamt 2.010 Mal kamen die Rechtsberaterinnen und Rechtsberater der Gewerkschaft IG Bau im vergangenen Jahr in Mittelfranken zum Einsatz. Die meisten Beratungen fanden per Telefon statt, so die Gewerkschaft in einem Schreiben. Nach Angaben der Bezirksvorsitzenden der IG Bau, Iris Santoro, ging es dabei vor allem um Verdienstausfälle, nicht gezahlte Löhne in der Quarantäne und das Kurzarbeitergeld.

Großes Problem für Arbeiter ohne Homeoffice

Aber auch fehlende Atemschutzmasken und Probleme mit der Kinderbetreuung hätten die Arbeitnehmer beschäftigt. Geschlossene Kitas und Schulen seien für Bauarbeiter und Reinigungskräfte, die nicht aus dem Homeoffice arbeiten können ein besonderes Problem, so die Gewerkschaft. Santoro appelliert an die Beschäftigten sich auch in der Coronakrise um ihre Belange zu kümmern: "Arbeitgeber dürfen die Krise nicht als Vorwand nutzen, um das Personal um seine Rechte zu bringen."

Bundesweit 70.000 Anfragen

Bundesweit wurden rund 70.000 Streitfälle von der IG Bau bearbeitet, teilt die Gewerkschaft mit. Demnach landeten rund ein Siebtel der Streitfragen vor Gericht. Insgesamt wurden für Mitglieder der Gewerkschaft 19 Millionen Euro erstritten.