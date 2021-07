Während Corona: Datev profitiert vom Trend zur Digitalisierung

Der IT-Dienstleister Datev ist auf Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete das auf Steuerberatungssoftware spezialisierte Unternehmen ein Umsatzplus von 4,4 Prozent und im Pandemiejahr 2020 konnte es seinen Umsatz um 5,1 auf knapp 1,16 Mrd. Euro steigern. Denn auch bei den Steuerberatungskanzleien hat die Corona-Pandemie zu einem regelrechten Digitalisierungsschub geführt.

Zehntausend neue mobile Arbeitsplätze pro Woche

Phasenweise hat die Datev pro Woche über 10.000 mobile Arbeitsplätze bei ihren Kunden eingerichtet. Die Software-Genossenschaft, der Steuerberater, Anwälte und Wirtschaftsprüfer angehören, konnte allein im ersten Halbjahr 2021 knapp 40.000 neue Kunden hinzugewinnen, 2020 waren es 55.500 neue Kunden. Der Vorstandsvorsitzende Robert Mayr sagte: „Die DATEV hat in der Pandemie Stärke und Leistungsfähigkeit gezeigt und konnte so dem Berufsstand und der mittelständischen Wirtschaft in Deutschland eine echte Hilfe sein.“ Vor allem die Cloud-Lösungen des Software-Unternehmens waren sehr gefragt, da diese oft ein Arbeiten im Homeoffice erst ermöglichen.

Hohe Arbeitsbelastung in Steuerberatungskanzleien

Die vielen gesetzlichen Änderungen und der große Beratungsbedarf hätten allerdings zwischenzeitlich für eine enormen Arbeitsbelastung in den Kanzleien gesorgt, so dass diese vorübergehend Probleme hatten, ihre Qualitätsstandards zu halten. Mayr zeigte sich aber überzeugt, dass der steuerberatende Berufsstand gestärkt aus der Krise hervorgehen wird.

Insolvenzwelle bleibt bisher aus

Sei Beginn des ersten Lockdowns führt die Datev auch regelmäßig Befragungen unter ihren Mitgliedern zur wirtschaftlichen Situation bei ihnen und ihren Kunden durch. Bei der mittlerweile zehnten Befragung im Juni 2021 zeichnete sich für die mittelständische Wirtschaft „ein Silberstreif am Horizont“ ab, so CEO Mayr. Die Lage habe sich mit den Corona-Lockerungen deutlich entspannt. So hat sich nach den Erhebungen der Datev die Zahl der insolvenzgefährdeten Unternehmen im Vergleich zum März 2021 halbiert. Auch die befürchtete Insolvenzwelle sei bislang ausgeblieben: Seit dem Ende der ausgesetzten Insolvenzantragspflicht hat es gerade mal bei zwei Prozent der Kanzleien Insolvenzanträge unter ihren Kunden gegeben.

Datev will bis 2030 klimaneutral werden

Die Genossenschaft hat den Beschluss gefasst bis zum Jahr 2030 klimaneutral zu werden, derzeit würden konkrete Schritte geplant, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz weiter zu verbessern. Unter anderem betreibe die Datev bereits vier eigene Photovoltaik-Anlagen und nutze schon die Abwärme des Rechenzentrums zur Beheizung von Bürogebäuden. Diese Maßnahmen sollen weiter ausgebaut werden und werden von unabhängigen Prüfern beurteilt.