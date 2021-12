Während Bewohner schliefen: Einbrecher klauen Auto

In einem Ortsteil von Pegnitz bei Bayreuth haben Unbekannte ein Auto samt Originalschlüssel gestohlen. Wie die Kriminalpolizei in Bayreuth meldet, waren die Diebe in der Nacht zum vergangenen Sonntag in ein Einfamilienhaus in Hainbronn eingebrochen und hatten dort den Schlüssel eines VW Passats und einen Geldbeutel entwendet. Die im Obergeschoss schlafenden Bewohner bekamen davon nichts mit.

Polizei fahndet nach Kennzeichen BT-ST-165

Laut Kripo verschwanden die Einbrecher mit dem nebenan parkenden Passat. Die Fahndung verlief bisher erfolglos. Der Schaden soll laut Polizei im vierstelligen Eurobereich liegen. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0921 5060. Der graue Passat hat das Kennzeichen BT-ST-165.