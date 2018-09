19.09.2018, 08:48 Uhr

"Wackersdorf" wird vor Kinostart heute in Schwandorf gezeigt

Einen Tag bevor der Film "Wackersdorf" in die Kinos kommt, gibt es heute Abend in der Oberpfalzhalle in Schwandorf eine Vorab-Vorstellung. Auch der Regisseur und einige Schauspieler sind dabei.