Wackersdorf baut neue Feuerwache für die Industriegebiete

Wackersdorf will eine neue Feuerwache für seine Industriegebiete bauen. Diese erreiche die örtliche Wehr "gerade so" innerhalb der vorgeschriebenen Zeit, erklärte Bürgermeister Thomas Falter (CSU) im Gemeinderat. Das sei aber nicht der Anspruch der Gemeinde. Man rede hier vom "Wirtschaftsmotor der gesamten Region", so der Bürgermeister bei der ersten öffentlichen Vorstellung der Pläne.

Mitarbeiter der Firmen sollen einrücken

Im Alarmfall sollen auch Firmen-Mitarbeiter die Wache besetzen, die in ihren Heimatorten aktive Mitglieder bei der Feuerwehr sind. Wackersdorf wäre somit ihre Zweitwehr. Dieses Konzept ist aus Sicht des Wackersdorfer Feuerwehr-Kommandanten Jochen Sander bislang einmalig in der Region. Die Gemeinde sieht noch einen weiteren Vorteil: Die Mitarbeiter kennen ihre Betriebe.

Die neue Feuerwache soll für 1,8 Millionen Euro an der Gokart-Bahn nahe des ehemaligen WAA-Geländes entstehen, dem heutigen "Innovationspark Wackersdorf". Dort gibt es bereits eine Werksfeuerwehr. Organisatorisch wird die neue Feuerwache bei den Industriegebieten eine Außenstelle der Feuerwehr Wackersdorf sein, die ihre Hauptwache hinter dem Rathaus hat. Eine weitere, kleinere Feuerwache gibt es im Ortsteil Rauberweiherhaus am Murner See.

Verlegung der Hauptwache nicht möglich

Die Möglichkeit, die Hauptwache in Richtung Industriegebiete zu verlegen, wurde verworfen: Dann wären die Einsatzkräfte nicht mehr innerhalb der vorgeschriebenen 10 Minuten an der A93 Regensburg-Weiden. Die Option, einen Verein "Werkfeuerwehr Industriegemeinschaft Wackersdorf e.V" zu gründen, schied wegen rechtlicher Hürden aus.

Die Gemeinde Wackersdorf will die neue Wache bis Mitte 2021 realisieren. Das beauftragte Architekturbüro Preihsl und Schwan aus Burglengenfeld plant den Bau als S-förmige Anlage mit Platz für drei Einsatzfahrzeuge.