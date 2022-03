"Wachgeküsst": Clubs öffnen nach monatelanger Corona-Pause

Andreas Schaffner öffnet Schublade nach Schublade der meterlangen Theke aus Edelstahl hinter der Bar. Bier, Softdrinks, Tonic Water, hier und da fehlen noch ein paar Flaschen. Die wird der Clubbetreiber mit der Belegschaft noch auffüllen. Noch schaut es im dunkelgrau gestrichenen Gewölbe des Regensburger Beats-Club etwas chaotisch aus. Kisten mit Getränken stapeln sich, die Tanzfläche wird von einem halb zusammengebauten Pavillon versperrt.

Bedingungen für Wiedereröffnung besser als im Vorjahr

Alles machbar, findet Andreas Schaffner, kein Vergleich zum Stress vor der kurzfristigen Wiedereröffnung im vergangenen Jahr. Dieses Mal hatten die Clubbetreiber mehr Vorlauf. Gleichgeblieben sind die Maßnahmen zum Infektionsschutz. 2G Plus lautet die Devise. Für Clubs und Bars gelten damit die strengsten Zugangsregeln. Andreas Schaffner kann das nicht feiern: 2G plus findet er "Schwachsinn". Inwiefern ein tagesaktueller Test bis zum Einlass in den Club noch aussagekräftig ist, bezweifelt er. 2G würde Sinn machen, so Schaffner, aber "wir sind froh, dass wir überhaupt öffnen können. Und deswegen akzeptieren wir auch 2G plus ohne Murren und Knurren."

Essentiell: der Technik-Check

Getränke auffüllen, Theken wischen, das gehört zum Feinschliff dazu. Essentiell war aber gerade, die Technik einer Generalüberholung zu unterziehen. Also: Soundsysteme hochfahren, Computer hochfahren, Plattenspieler und Endstufen checken, "dass die Kanäle sauber sind und nix knarzt. Jeder kennt das, wenn man zu Hause irgendwelche sensiblen technischen Geräte rumstehen hat und die längere Zeit nicht benutzt, dann werden die einfach störungsanfällig."

Mit neuer Belegschaft in die erste Partynacht

Auch die Belegschaft musste der Clubbetreiber nach der monatelangen Zwangspause neu aktivieren. Gar nicht so einfach: Denn die meisten Kräfte im Beats Club sind Studierende. Wie der Laden funktioniert, das gaben sich die Arbeitskräfte von Studentengeneration zu Studentengeneration weiter. Das war vor der Pandemie. Jetzt haben die meisten ehemaligen Arbeitskräfte fertig studiert. Die jetzige Belegschaft wird sozusagen ins kalte Wasser geworfen.

"Ideal vorbereitet auf ein rauschendes Eröffnungswochenende"

Keine optimalen Voraussetzungen für den Wiedereinstieg ins Partygeschäft. Aber auch kein Beinbruch für alte Hasen im Clubgeschäft wie Andreas Schaffner. "Es gibt immer kleinere Probleme. Aber wenn man das eine Zeit lang macht, dann gibt’s eigentlich keine größeren bösen Überraschungen."

Noch kurz die Eismaschine gecheckt, ein letztes Gespräch mit dem neuen Team, dann kann es heute Abend losgehen. Es ist der zweite Anlauf für die Clubs in der Corona-Pandemie. Andreas Schaffner ist optimistisch: "Die Läden sind top hergerichtet wieder. Also wir sind eigentlich ideal vorbereitet auf ein rauschendes Eröffnungswochenende."