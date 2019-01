VW-Schummelsoftware: Landgericht Augsburg fällt sieben Urteile

Das Landgericht Augsburg entscheidet am Dienstag in mehreren Fällen über Schadensersatzforderungen an den VW-Konzern. Zwei Kläger hatten sich gebrauchte VW-Autos gekauft. Es handelt sich jeweils um das Modell „Caddy“. Kaufentscheidend waren für die Kläger die Angaben zum Spritverbrauch.

Wie sich herausstellte, war in den Autos aber eine Manipulations-Software installiert. Bei beiden mussten deswegen Updates durchgeführt werden. Danach stieg laut Aussagen der Kläger der Spritverbrauch deutlich.

Kläger fordern Schadenersatz

Beide forderten daraufhin, dass die Verkäufer die Autos zurücknehmen und VW einen Rabatt für den Neukauf anbietet – andernfalls würden sie sie Schadenersatz verlangen. VW hatte bei einer Gerichtsverhandlung im Dezember signalisiert, dass man zu einem Vergleich bereits sei.

Wegweisendes Augsburger Urteil vom November

Erst Ende November hat das Augsburger Landgericht ein wegweisendes Urteil im Dieselskandal gefällt. Es sprach einem Kläger den vollen Kaufpreis seines VW-Fahrzeugs zu. Der Konzern musste in diesem Fall tiefer in die Tasche greifen. Üblicherweise wird nämlich der Preis abzüglich eines sogenannten Nutzungsersatzes – also der gefahrenen Kilometer – gezahlt.

Klagewelle am Augsburger Landgericht

Es folgte eine Klagewelle. Allein im Dezember gingen rund 350 Klagen zum Dieselskandal ein. Diese Menge ist laut Gericht außergewöhnlich. Die Klagen richten sich nicht nur gegen VW – auch die Hersteller Audi und Daimler wurden verklagt. Auffällig wird diese Klagewelle erst in etwa sieben Monaten werden. So lange dauert es in der Regel bis zur Verhandlung.