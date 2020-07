VW-Bus-Fahrer fährt in Erbendorf gegen Baum und stirbt

Auf der B22, Höhe Wildenreuth im Landkreis Tirschenreuth, ist am späten Montagnachmittag ein 72-Jähriger mit seinem VW-Bus gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Fahrer hatte offenbar gesundheitliche Probleme

Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer am Steuer Gesundheitsprobleme bekommen hatte und deshalb in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen den Baum geprallt war. Der 72-Jährige aus dem Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab wurde im VW-Bus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall laut Polizei nicht beteiligt.