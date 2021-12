VR-Brillen in Pflegeheimen: Bayreuther Doktorandin ausgezeichnet

Eine Doktorandin der Uni Bayreuth ist für ein Projekt ausgezeichnet worden, das sich mit Virtual-Reality-Anwendungen für Senioren in Pflegeheimen beschäftigt. Die Gesundheitsökonomin Lena Schinner erhielt für ihre Studie in Paris den ORPEA Excellence Award in der Kategorie Research, teilt die Universität Bayreuth am Mittwoch mit.

Mit der VR-Brille gegen Isolation und Einsamkeit

Konkret untersucht Schinner, inwiefern moderne digitale Entwicklungen wie Virtual Reality im Pflegealltag Erleichterungen schaffen können. Dabei soll ein VR-Konzept entwickelt und evaluiert werden, um Einsamkeit und soziale Isolation von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeheimen zu beheben. In das Forschungsvorhaben waren Bewohner, ihre Angehörigen und insbesondere Pflegende eng eingebunden.

360-Grad-Videos aus dem Familienalltag

Im Rahmen der Studie haben Angehörige Szenen aus dem Familienalltag zuhause gefilmt. Diese 360-Grad-Videos wurden den Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern dann durch eine VR-Brille gezeigt. So gewannen diese den Eindruck, selbst an einer Familienfeier teilzuhaben oder konnten Orte ihres früheren Lebens erleben. Trotz einiger technischer Unsicherheiten sei die Resonanz darauf positiv gewesen.

Die ORPEA Excellence Awards sindzum siebten Mal verliehen worden. Dieses Jahr wurden die Gewinner aus 44 Projekten aus zwölf Ländern ausgewählt.