"Vote16" - Volksbegehren will Wahlalter in Bayern senken

Es ist Zeit, dass junge Menschen wählen dürfen, sagt Philipp Seitz beim Sammeln von Unterschriften auf dem Münchner Marienplatz. Schon seit fast 20 Jahren fordert sein Verband - der Bayerische Jugendring - das Wahlrecht ab 16 Jahren auf Landes- und Kommunalebene, aber auch auf Bundes -und Europaebene. Die Initiatorinnen und Initiatoren von "Vote16" möchten, dass die Bayerische Verfassung entsprechend geändert wird.

Junge Menschen beteiligen

"Wir wollen, dass junge Menschen beteiligt werden und eine starke Stimme haben", sagt der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Philipp Seitz, im Münchner Presseclub. Junge Menschen sollen im Freistaat über politische Weichenstellungen mitbestimmen können. Die Erfahrung zeige, dass gerade die Anliegen junger Menschen zu oft unberücksichtigt blieben, so Seitz. Dabei seien sie diejenigen, die von den Auswirkungen politischer Entscheidungen am längsten betroffen sind. Laut Seitz profitiert die ganze Gesellschaft von einer Absenkung des Wahlalters, insbesondere unsere Demokratie.

"Durch die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre wollen wir das politische Interesse und die Teilhabe junger Menschen fördern und die Demokratie stärken", sagt auch die Münchner SPD-Stadträtin Lena Odell. "Junge Menschen sind heute schon frühzeitig politisch aktiv und engagiert." Sie sollten somit auch das Recht haben, ihre Meinung durch die Wahl zum Ausdruck zu bringen. "Jungen Menschen gehört die Zukunft, deshalb unterstützen wir die Initiative 'Vote16' aus vollster Überzeugung", so Odell.

Ilse Aigner betont "Rechte und Pflichten"

Ein Selbstläufer ist das Volksbegehren "Vote16 - Wahlrecht ab 16 in Bayern" nicht. Auch bei der ersten Unterschriftenaktion auf dem Marienplatz denken nicht alle Passanten positiv über ein Wahlrecht für Sechzehnjährige. Unterstützt wird das Volksbegehren von zahlreichen Jugendverbänden, aber auch von den Landtagsfraktionen SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen.

Die CSU ist gegen die Absenkung des Wahlalters, so auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Die CSU-Politikerin will bei der Diskussion Rechte und Pflichten von jungen Menschen betrachten. Keiner diskutierte zum Beispiel, das Jugendstrafrecht abzusenken auf 16, so Aigner, das habe auch einen guten Grund.

Unterschiedliche Wahlrechte in den Bundesländern

Bundesweit ist Bayern mit seiner strikten 18-Jahre-Regelung in der Minderheit: In elf Bundesländern dürfen 16- und 17-Jährige bei Kommunalwahlen wählen, in fünf Ländern sogar bei Landtagswahlen. Im Dezember vergangenen Jahres hatten Bundestag und Bundesrat beschlossen, dass 16- und 17-Jährige auch bei der nächsten Europawahl im Jahr 2024 wählen dürfen.

Wie läuft das Volksbegehren ab?

25.000 Unterschriften muss das Bündnis "Vote16 - Wahlrecht ab 16 in Bayern" vom heutigen Tag an sammeln. Schaffen es die Initiatoren, dem Innenministerium 25.000 Unterschriften vorzulegen, prüft das Ministerium den Antrag und es kommt zum eigentlichen Volksbegehren. Hierfür werden nochmal Unterschriften benötigt: zehn Prozent aller Wahlberechtigten. Danach wird im Landtag abgestimmt. Lehnt der Landtag das Begehren ab, kommt es zum Volksentscheid. Dieser läuft wie eine reguläre Wahl ab. Eine realistische Chance zur Einführung eines herabgesetzten Wahlalters bereits zur Landtagswahl im Oktober besteht allerdings nicht.