"Vote 16" – katholische Jugend für Absenkung des Wahlalters

Politik im bayerischen Landtag mal live erleben, mit Abgeordneten reden, Debatten verfolgen: Diese Gelegenheit haben diese Woche mehrere junge Leute. Als Vertreter der katholischen Kolpingjugend und Landjugend engagieren sie sich auch in ihren Heimatgemeinden. Mit Blick auf die bayerischen Landtagswahlen im kommenden Jahr haben die beiden Jugendverbände ein besonderes Anliegen: Das Absenken des Wahlalters auf 16 Jahre.

Aus dem Hörsaal in den Plenarsaal

Severin Prenitzer studiert Informatik an der TU München. Doch diese Woche sitzt er nicht im Hörsaal, sondern im Bayerischen Landtag. Der 21-Jährige ist Teilnehmer von "Landtag Live", einer politischen Praxiswoche von Kolping- und Landjugend, beides Katholische Verbände. Eine Woche begleitet der Student den Grünen-Abgeordneten Johannes Becher. Zum Beispiel zur Sitzung vom Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend und Familie.

"Es geht um die frühkindliche Bildung, um Kindertagesstätten, um Tagesmütter, da gibt's natürlich Personalmangel", beschreibt Severin, was er diese Woche im Landtag schon erlebt hat. "Da hat es gestern schon im Plenum eine Diskussion gegeben, wie das Problem gelöst werden soll, das wird heute im Ausschuss bestimmt auch wieder Thema."

Auch viele junge Menschen sind politisch interessiert

Sein Mentor, der Grünen-Politiker Johannes Becher, hat sich schon als 14-Jähriger im Jugendparlament seiner Heimatstadt Moosburg engagiert. Deswegen ist er dafür, dass Jugendliche bereits mit 16 bei den Landtagswahlen mitentscheiden dürfen. "Ich traue das 16-, 17-Jährigen zu, eine gute Wahlentscheidung zu treffen, und daher bin ich für Wahlrecht ab 16 Jahren", so Becher.

Seine Beobachtung: Ähnlich wie Student Severin Prenitzer interessieren sich viele junge Menschen für Politik. Deswegen wollen die katholischen Jugendorganisationen nun mit einem Volksbegehren das Wahlalter senken, und zwar von 18 auf 16 Jahre.

Vote 16 – Volksbegehren will Wahlalter auf 16 senken

Die Kampagne "Vote 16" soll im Frühjahr 2023 beginnen. Um ein Volksbegehren zu starten, sind 25.000 Unterstützerinnen und Unterstützer nötig. Auch Ruth ist bei "Landtag Live" dabei und unterstützt die Initiative "Vote 16", erklärt sie: "Weil auch Jugendliche oder Jüngere genauso fundierte Entscheidungen treffen können, sich einfach informieren." Das geschehe aus Interesse, unabhängig vom Alter, meint sie.

CSU gegen Absenkung des Wahlalters

Ganz anders sieht das Matthias Enghuber, Jugendpolitischer Sprecher der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag. Diese ist gegen eine Absenkung des Wahlalters, erklärt er: "Und zwar deshalb, weil man mit 18 Jahren auch die volle Geschäftsfähigkeit erreicht hat, das heißt, für alle Dinge, die im Leben anfallen, Verträge abschließen und so weiter, eben die volle Verantwortung seitens des Gesetzgebers auch gesehen wird." Schon vorher können sich Jugendliche einbringen ins politische Geschehen, das sei auch richtig und wichtig so, zum Beispiel bei Jugendparlamenten, Jugendkreistagen und so weiter.

Übrigens: Den Landtag mit 16 wählen, das ist bereits in fünf anderen Bundesländern möglich. Als Abgeordnete oder Abgeordneter gewählt werden darf man aber weiterhin überall in Deutschland erst mit 18 Jahren.