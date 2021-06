Vorzüge eines Titels: Olching ist seit zehn Jahren eine Stadt

Jede Stadt ist eine Gemeinde, aber nicht jede Gemeinde ist eine Stadt. München ist eine Gemeinde und eine Stadt. Olching wurde vor zehn Jahren von einer Gemeinde als kleinste administrative Verwaltungseinheit zur Stadt. Am Wochenende werden deshalb in mehreren Olchinger Eisdielen 2011 Eiskugeln verteilt - gratis.

"Stadt" ist für Olching wichtig

Das zehnjährige Jubiläum zur Stadterhebung hat für Andreas Magg, den Bürgermeister Olchings, eine große Bedeutung. "Das ist ähnlich wie ein Doktortitel", meint er. Dabei spielt es rechtlich kaum eine Rolle, ob ein Ort den Titel "Stadt" oder "Gemeinde" trägt.

Im Mittelalter hatten Städte Privilegien

Wilfried Schober vom Bayerischen Gemeindetag wirft - bezogen auf die Unterschiede von Stadt und Gemeinde - einen Blick ins Mittelalter: "Damals hatte der Titel 'Stadt' eine große Bedeutung, weil der damals herrschende König oder Kaiser mit der Ernennung des Stadtrechts Privilegien zusprach, die andere Ortschaften nicht hatten." Als Beispiele nennt Schober Dinkelsbühl oder Rothenburg ob der Tauber, die eigene Zölle erhoben, eine eigene Gerichtsbarkeit hatten und das Gewerbe reglementieren durften.

Montgelas schafft modernen bayerischen Staat

Mit Maximilian von Montgelas änderte sich alles. Anfang des 19. Jahrhunderts beseitigte er als Minister unter Kurfürst Max Joseph die Rechte des Adels und der Geistlichkeit und installierte eine zentrale Staatsverwaltung mit einheitlicher Beamtenausbildung.

"Stadt"-Antrag ans Innenministerium

Doch wie und warum wurde Olching 2011 zur Stadt ernannt? Bürgermeister Magg sagt, der Impuls sei von außen gekommen: "Menschen, die nach Olching zum Einkaufen kamen, hatten sich gewundert, warum so ein großer Ort (heute 28.000 Einwohner) nicht den Titel Stadt trägt". Daher habe man einen Antrag an das bayerische Innenministerium gestellt, um hochgestuft zu werden. Das sei so Usus.

Einwohnerzahl nicht entscheidend für Bezeichnung "Stadt"

Doch die Einwohnerzahl spiele per se keine Rolle, sagt Schober. Entscheidend seien funktionelle Eigenschaften. Das Innenministerium prüft, ob beispielsweise die infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind und ob genug Arbeitsplätze und Gewerbe vorhanden sind. Sobald alle Kriterien erfüllt sind, bekommt man den Status "Stadt" zugewiesen. Doch abgesehen davon bleibt alles beim Alten.

"Nur weil man Stadt ist, bekommt man nicht mehr finanzielle Mittel vom Staat zugewiesen." Andreas Magg, Olchings Bürgermeister (SPD)

Der Titel sei letztlich nur ein Etikett, sagt Olchings Bürgermeister. Doch Andreas Magg betont, dass im Falle Olchings mehr dahinterstecke. Dies habe mit Folgen der Gebietsreform 1978 zu tun. Damals wurden die drei gleichberechtigten Gemeinden Esting, Olching und Geiselbullach zu einer Großgemeinde zusammengelegt. Der neue Name fiel auf "Olching", weil dort mehr Einwohner lebten als in den anderen zwei Gemeinden.

"Das hat damals viele Menschen aus Esting und Geiselbullach gestört. Und so hatten wir nicht so ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl in der Großgemeinde Olching." Andreas Magg, Olchings Bürgermeister (SPD)

Die Wunden seien jedoch geheilt worden, als der Status 2011 von einer Großgemeinde zur Stadt geändert wurde.

Einmal "Stadt" – immer "Stadt"

Doch was, wenn strukturschwächere Gebiete Einwohner und damit Gewerbeeinnahmen oder Infrastrukturstärke verlieren? Die Antwort Schobers: "Den Status Stadt kann man nicht verlieren, selbst wenn die Einwohnerzahl von Jahr zu Jahr kleiner wird.“

Kein Antrag – keine "Aufwertung"

Ähnlich wie Olching hat auch Puchheim, ebenfalls im Kreis Fürstenfeldbruck, mit seinen rund 22.000 Einwohnern vor einigen Jahren den Status "Stadt" verliehen bekommen. Im Gegensatz dazu ist Garmisch-Partenkirchen ein Markt geblieben, obwohl der Ort sämtliche Voraussetzungen für einen Stadt-Titel erfüllt. Solange die politisch Verantwortlichen keinen Änderungsantrag einreichen, wird das auch so bleiben.

Bayerns Mini-Städte liegen in Franken

Zu den kleinsten Gemeinden Bayerns gehören Chiemsee und Balderschwang im Allgäu mit wenigen hundert Einwohnern. Die kleinsten Städte Bayerns sind Rothenfels im Kreis Main-Spessart, Lichtenberg im Kreis Hof und Kupferberg im Kreis Kulmbach. Alle drei Städte haben rund 1.000 Einwohner.