Energiekrise: Besucher-Ansturm aufs Vorzeigedorf Wildpoldsried

"Wir haben nach Corona schon Angst gehabt, ob das überhaupt noch mal richtig losgeht. Und jetzt mit dem Ukraine-Krieg können wir uns vor Anfragen nicht mehr retten", sagt der Wildpoldsrieder Gemeinderat Thomas Pfluger. Gemeinsam mit zwei Kollegen führt er regelmäßig Besuchergruppen durch das Energiedorf Wildpoldsried. Und sie haben seit Beginn der Energiekrise viel zu tun.

Nachfrage nach Führungen steigt auch international

Mehrere Führungen pro Woche stehen für Pfluger und seine Mitstreiter auf dem Programm. Vor allem aus Deutschland kamen in der Zeit direkt nach Corona die Gruppen, um sich über die Energiewende im Dorf zu informieren. Aber auch die Nachfrage bei internationalen Besuchern zieht wieder spürbar an: "Ich hatte schon eine koreanische und eine ungarische Gruppe da", sagt Pfluger.

Im Mai erwarten die Wildpoldsrieder erneut eine mehr als 20-köpfige Delegation aus dem ostasiatischen Land. Außerdem tagt Anfang des Monats auch die "Fachgruppe Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umwelt" des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses in den Oberallgäuer Ort.

Wildpoldsried als Vorzeige-Energiedorf

Sie alle wollen sehen, was Wildpoldsried so besonders macht: Der 2.600-Einwohner-Ort ist Vorreiter bei der Energiewende: Mit Wind, Sonne, Biogas und Wasserkraft produziert das Dorf inzwischen mehr als acht Mal so viel Strom, als es braucht. Rund 60 Prozent der benötigten Wärme werden in Wildpoldsried mit erneuerbaren Energien erzeugt. Die Dorfheizung – ein Nahwärmenetz mit Pelletheizung und Biogas-Blockheizkraftwerken – versorgt 80 Gebäude, zehn Betriebe und 170 Wohnungen mit Wärme und produziert zusätzlich Strom.

Auch Türkheimer Gemeinderäte informieren sich

"Die Wildpoldsrieder können stolz sein, was sie die letzten Jahre umgesetzt haben", sagt der Türkheimer Bürgermeister Christian Kähler. "Da kann man schon ein bisschen neidisch sein." Gemeinsam mit seinem Gemeinderat war der Rathauschef aus dem Unterallgäu im Herbst für eine Klausur in Wildpoldsried. Die Türkheimer Gemeinderäte wollten sich Ideen holen, wie sie zuhause die Energiewende voranbringen können.

Ideen für die "Energiewende daheim"

"Wir sind in Türkheim sehr gaslastig aufgestellt", sagt Bürgermeister Kähler. "Aufgrund der Ukraine-Krise und der Gasknappheit müssen wir schauen, wie wir uns zukünftig – als Gemeinde und vielleicht auch die Bürgerinnen und Bürger - aufstellen können." Deshalb hat sich der Gemeinderat vor Ort informiert, wie die Wildpoldsrieder in den vergangenen Jahrzehnten ihre eigene Energiewende auf den Weg gebracht haben.