Vorwurf: Ukrainische Kinder hungern ohne Registrierung

Die Ukrainerin Olga Kuzka ahnte Schlimmes: Schon vor Kriegsausbruch ist sie nach Bayern geflohen. Sie hat Bekannte in Ottobrunn im Landkreis München. Ihr Sohn ist in der Heimat geblieben und kämpft gegen Putins Truppen. Olga Kuzka ist anzusehen, wie sehr sie leidet – unter Heimweh und vor Angst um ihren Sohn. Sie ist blass, wirkt erschöpft, ihre Augen sehen müde aus. In der Ukraine hat sie als Deutschlehrerin gearbeitet. Sie liebt die deutsche Sprache. Nun möchte sie in Bayern Fuß fassen. Sie hat schon versucht, sich bei der Ausländerbehörde zu registrieren, aber bisher ohne Erfolg. Drei Stunden habe sie gewartet, um einen Termin zu bekommen, erzählt Kuzka. "Da stehen wirklich 300 Leute in der Schlange... und diese Papiere. Das war wirklich ein Chaos."

Registrierung von Geflüchteten: Es fehlt an Personal und Technik

Offenbar sind die Behörden auf diesen Ansturm nicht vorbereitet. Es fehlt an Personal und an der entsprechenden Technik. Im Ankerzentrum Zirndorf in Mittelfranken unterstützt mittlerweile die Polizei bei der Registrierung. Oft gibt es nicht genügend für die detaillierte Registrierung benötigten sogenannten PIK-Geräte. Mit diesem System müssen in Bayern eigentlich laut Anweisung des Innenministeriums alle Flüchtlinge registriert werden. So werden biometrische Daten erfasst wie Fingerabdrücke und Fotos. Aber das dauert – bis zu 45 Minuten, wenn das System störungsfrei läuft.

Kommunen und Städte registrieren Ukrainer oft mit einfachen Formularen

Aber viele Landkreise in Bayern haben keine PIK-Stationen, so auch der Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. An der bayerischen Grenze liegende Landkreise wie das Berchtesgadener Land hätten solche Systeme, weil sie öfter in ihren Ausländerbehörden Registrierungen vornehmen müssten, erklärt Josef Niedermaier, Landrat von Bad Tölz-Wolfratshausen. "Aber ein Landratsamt in der Mitte Bayerns hat mit Grenzübertritten herzlich wenig zu tun und hat so etwas natürlich nicht." Er geht davon aus, dass nicht einmal die Hälfte der Landratsämter in Bayern, diese PIK-Stationen haben.

Auf dem Land läuft Registrierung besser als in Ballungsräumen

Wie der Landkreis Bad Tölz Wolfratshausen sind auch weitere Landkreise wegen fehlender PIK-Stationen zu einer Registrierung mit einfachen Formularen übergegangen. So gebe es laut Landratsamt Deggendorf in den einzelnen Behörden der niederbayerischen Kommunen keine Verzögerungen. Hier dauert die Registrierung – ohne PIK-Gerät – maximal zehn Minuten. Das Ankerzentrum im Landkreis Deggendorf hat zwar PIK-Stationen, aber zu wenige. Dadurch ergeben sich laut Landratsamt Wartezeiten von bis zu 14 Tagen.

Für förmliche Aufenthaltserlaubnis ist Registrierung mit PIK-System nötig

Ob Registrierung mit oder ohne PIK-System: Zunächst erhalten laut bayerischen Innenministerium alle registrierten Geflüchteten aus der Ukraine die Erlaubnis auf Arbeit, Wohnung und Geld vom Staat. Dafür erhalten sie bei der einfachen Registrierung eine sogenannte Fiktionsbescheinigung. Die eigentliche PIK-Registrierung muss jedoch nachgeholt werden, so das Innenministerium. Vor Erteilung eines förmlichen Aufenthaltstitels sei diese Registrierung erforderlich. Die Gültigkeit der Aufenthaltserlaubnis beträgt in der Regel zwei Jahre.

Keine Registrierung, kein Geld

Schleppend läuft die Anmeldung von Geflüchteten in großen Städten wie München, Nürnberg und Augsburg, obwohl auch hier teilweise die einfache Registrierung angewendet wird. Doch der Andrang ist um ein vielfaches größer als in ländlichen Gebieten.

Keine Registrierung bedeutet kein Geld. Für manche ukrainische Familien ist das ein großes Problem, berichtet Elisabeth Stein. Sie organisiert Sprachkurse für Ukrainerinnen bei der Volkshochschule Süd Ost im Landkreis München. Sie und ihre Kolleginnen erleben, dass Menschen durchaus hungern, weil sie sich nicht registrieren können, weil sie kein Geld haben, weil sie niemanden haben, der ihnen was zu essen gibt und weil die Tafeln alle überfüllt sind. "Es gibt Leute, die hungern, es gibt auch Kinder, die hier in unseren Gemeinden hungern."

Behindert deutsche Bürokratie schnelle Registrierung?

Die Registrierung ist für die Geflüchteten aus der Ukraine ein wichtiger Schritt, um in Deutschland Fuß zu fassen. So dankbar Olga Kuzka, die ukrainische Deutschlehrerin, auch ist, in Bayern zu sein: sie versteht trotzdem nicht, warum es hier so schwierig ist, sich registrieren zu lassen. In der Ukraine ginge das schneller. "Wir machen alles elektronisch in den Ämtern. Wir brauchen keine Papiere und diese Bürokratie", erzählt Olga Kuzka stolz von ihrem Heimatland.

Bayerisches Innenministerium hat Registrierkapazitäten erweitert

Die Registrierung ist ein bundesweites Problem, bestätigt das Innenministerium in Berlin. Unterdessen versucht das bayerische Innenministerium bei der Registrierung zu unterstützen und hat die Kapazitäten erweitert. So sind weitere PIK-Geräte bestellt sowie zusätzliches Personal für die Ankerzentren und Ausländerbehörden abgeordnet worden, teilt das Ministerium auf BR-Anfrage mit. Die Registrierzeiten zumindest in den Ankerzentren sind so verlängert worden: auf sieben Tage die Woche von früh morgens bis in die Nacht.

