Vorwurf des Betrugs gegen Coburger Sommeroperette

Bei der der Staatsanwaltschaft Coburg mehren sich Anzeigen wegen Betruges gegen den Verein "Coburger Sommeroperette". Wie die Coburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks mitteilt, werden mehrere Anzeigen geprüft. Wie viele es genau sind, sagte Staatsanwalt Johannes Tränkle aber nicht. Vor wenigen Wochen hatte der Verein erst Insolvenz angemeldet.

Rechnungen nicht bezahlt

Ein Hotel soll auf einer Rechnung von 30.000 Euro sitzengeblieben sein. Dazu kamen noch offene Rechnungen und Misswirtschaft aus den Produktionsjahren in Heldritt, so dass der Verein Insolvenzantrag stellen musste. Wie hoch die aufgelaufenen Schulden des Vereins sind, ist unklar. Die Vereinsführung war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen. Der Insolvenzantrag des Vereins wurde aber Ende Februar vom Amtsgericht Coburg mangels Masse abgelehnt. Die Begründung: Das Vereinsvermögen würde die Kosten eines Verfahrens nicht decken.

Neuanfang gescheitert

Die "Coburger Sommeroperette e.V." war fast 25 Jahre lang eine gut besuchte Veranstaltungsreihe auf der Waldbühne in Heldritt im Landkreis Coburg. Bis zu 8.000 Zuschauer kamen zu den Operetten in der Open Air Bühne bei Bad Rodach. Nach dem der Erfolg in den letzten Jahren ausblieb, versuchte der Verein 2018 einen Neuanfang in Bad Staffelstein, der allerdings scheiterte.

Neue Operetten ab August

Wegen der finanziellen Situation und der schlechten Zahlungsmoral des Vereins hatte es bereits seit Jahren immer wieder Ärger gegeben. Inzwischen haben ehemalige Mitglieder einen neuen Verein unter dem Namen "Sommeroperette Heldritt" gegründet. In Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Rodach und dem Heimatverein Heldritt soll es ab August 2019 wieder Operetten auf der Waldbühne geben.