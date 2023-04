Vorwurf der Untreue: Anklage gegen Neumarkts Oberbürgermeister

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg hat Anklage gegen Neumarkts Oberbürgermeister Thomas Thumann (Freie Wähler/UPW) erhoben. Das teilte der Oberbürgermeister am Dienstag am Rande eines Pressetermins mit. Auch das Oberlandesgericht in Nürnberg bestätigt die Verfahrenseröffnung und ergänzte, es gehe um den Vorwurf der Untreue in zwei Fällen.

Hochgruppierung von zwei Mitarbeitern

Im Zeitraum von 2010 bis 2015 hat der Oberbürgermeister die Hochgruppierung von zwei Mitarbeitenden in der Verwaltung bewilligt. Daraus soll der Stadt aus Sicht der Staatsanwaltschaft ein Schaden entstanden sein, weil die beiden dadurch mehr Bezahlung bekommen haben.

Das Amtsgericht Nürnberg hatte eine Verfahrenseröffnung zunächst als nicht strafwürdig abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft legte jedoch Beschwerde dagegen ein. Dem gab das Landgericht statt, sodass es nun zur Verhandlung kommt. Ein Termin dafür steht aber noch nicht fest.

Thumann hofft auf "fairen Prozess"

Thumann betonte, dass er zu seiner Entscheidung damals stehe und zugunsten seiner Mitarbeiter entschieden habe. Laut Thumann hatte es im Vorfeld auch kontroverse Diskussionen unter den Juristen der Stadtverwaltung gegeben. Der OB hofft - so sagte er dem BR - "auf einen fairen Prozess".

Die Erhebung der Anklage ist insofern interessant, als sich Thumann nach dem derzeitigen Stand am 8. Oktober wieder um das OB-Amt, das er seit 2005 innehat, bewirbt. Die OB-Wahl soll gemeinsam mit der Landtagswahl stattfinden.