Vorwürfe zu TUN-Grundstücksankauf zurückgewiesen

Zwei Ministerien haben die Rechnungshof-Kritik am 90 Millionen Euro teuren Ankauf des Baugrundstücks für die künftige Technische Universität Nürnberg (TUN) rundweg zurückgewiesen.

Finanzministerium bestreitet Verstoß gegen Verfassung

So lässt das bayerische Finanzministerium in einer Pressemitteilung wissen: Es liege in allen Punkten "ganz klar kein Verstoß gegen die Verfassung vor". Das so genannte Grundstockvermögen sei durch den Grundstücksankauf "in keiner Form geschmälert" worden. Zugleich sind aber "Teile des Kaufpreises" aus Grundstockmitteln vorfinanziert worden, räumt das Finanzministerium ein. Dies sei dem Haushaltsausschuss bekannt gemacht worden. Das Geld ist mittlerweile aus dem Staatshaushalt an den Grundstock erstattet worden, versichert die Pressestelle des von Finanzminister Albert Füracker (CSU) geführten Hauses.

Landtag war beteiligt

Weiter führt das Finanzministerium aus: „Die den Verkehrswert übersteigenden Teile des Kaufpreises wurden aus Haushaltsmitteln getragen.“ Auch Vorwürfe, wonach die Staatsregierung den Landtag nicht beteiligt habe, weist das Finanzministerium zurück:

"Die angesprochenen Grundstücksankäufe sind nach geltendem Recht, unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und mit Zustimmung des Bayerischen Landtags erfolgt." Stellungnahme Finanzministerium

Bauministerium sieht keine Alternative

Das bayerische Bauministerium erläutert in einer Pressemitteilung, dass die letzte Universitätsgründung in Bayern mehr als 40 Jahre zurückliegt. Für den geplanten Nürnberger Uni-Campus habe die zuständige Strukturkommission einen Flächenbedarf von 120.000 Quadratmetern beschlossen. Das von Kerstin Schreyer (CSU) geführte Ministerium berichtet: Die darauffolgende Markterkundung habe ergeben, dass am Nürnberger Grundstücksmarkt keine Alternative zum ehemaligen Südbahnhof nahe der Brunecker Straße vorhanden gewesen sei.

Kritik an weiteren Grundstückseinkäufen zurückgewiesen

Die beiden Ministerien weisen überdies auch Kritik an weiteren Grundstücksankäufen zurück, die der Bayerische Oberste Rechnungshof außerdem untersucht. Nach Ansicht der beiden Staatsministerien liegt auch bei den Ankäufen des früheren Karmelitenklosters in Straubing und der einstmaligen Siemens-Zentrale „Himbeerpalast“ in Erlangen kein Verfassungsverstoß vor. Der Rechnungshof steht nach eigenen Angaben kurz vor dem Abschluss seines Prüfberichts und beabsichtigt, ihn dem Landtag vorzustellen.

Technische Universität Nürnberg soll 2025 loslegen

Die bereits gegründete Technische Universität Nürnberg soll 2025 fertiggestellt sein und bis zu 6.000 Studierenden eine Hochschulausbildung in technischen Fachrichtungen ermöglichen. An der überwiegend in englischer Sprache lehrenden Uni sind auch völlig neue Studiengänge geplant. Darunter Quantum Engineering, Biological Engineering, Computer Science and Engineering und Humanities and Social Sciences.