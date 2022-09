Vorwürfe gegen Vorstandssprecher der Diakonie München

Anfang August verschickt der Vorstand der Diakonie München und Oberbayern eine E-Mail. Darin werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gemeinnützigen Unternehmens darüber informiert, dass dem Aufsichtsrat "teils anonym erhobene Vorwürfe gegen eine Führungskraft" vorliegen. In dem Schreiben werden Vertrauenspersonen benannt, die bei "grenzüberschreitendem Verhalten von Kolleg*innen und Vorgesetzten" kontaktiert werden können. Weiter heißt es, dass eine Münchener Anwaltskanzlei mit der Prüfung der Vorgänge betraut sei. Aus dem Rundschreiben geht weder hervor, gegen welches Mitglied des Vorstandes Vorwürfe vorliegen, noch welcher Art diese sind.

Bei der Führungskraft handelt es sich um den 58-jährigen Pfarrer und Vorstandssprecher der Diakonie München und Oberbayern. Dies bestätigte eine Sprecherin der Diakonie und teilte mit, dass der Vorstandssprecher "bis Ende September nicht im Dienst" sei. Sein Amt als theologischer Vorstand und Vorstandssprecher des Sozialunternehmens mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und 2.000 Ehrenamtlichen hatte er im Sommer 2020 angetreten.

Übergriffiges Verhalten im Herbst 2021 gemeldet

Nach BR-Recherchen soll eine Mitarbeiterin im Herbst 2021 übergriffiges Verhalten seitens des Vorstandssprechers bei der "Fachstelle für den Umgang mit sexualisierter Gewalt der evangelischen Kirche Bayern" gemeldet haben. Die Person hatte sich nach BR-Informationen auch an eine interne Stelle der Diakonie gewandt und von verbalen und körperlichen Grenzüberschreitungen berichtet.

Die Mitarbeiterin, so schildern es mit dem Vorgang vertraute Personen, wurde auf eigenen Wunsch hin von der Diakonie freigestellt. Sie erhielt bis zum Ende ihres Arbeitsvertrages ihr Gehalt. Der Aufsichtsrat stimmte diesem Vorgang zu. Für den beschuldigten Vorstandssprecher hatten die erhobenen Vorwürfe zu diesem Zeitpunkt offenbar keine direkten Konsequenzen.

Die betroffene Frau wollte sich dem BR gegenüber nicht äußern. Der Vorstandssprecher verwies auf BR-Anfrage an die Pressestelle der Diakonie.

Von dort heißt es, dass der Aufsichtsrat "für eine neutrale und transparente Aufklärung" eine Kanzlei beauftragt habe. Und weiter: "Wir bitten um Verständnis, dass wir schon aus Gründen der Unschuldsvermutung und des Persönlichkeitsschutzes das laufende Verfahren in keiner Weise kommentieren können."

Laut BR-Informationen liegen weitere, teils anonyme Beschwerden gegen das Vorstandsmitglied vor. Der Vorstandsprecher hat mittlerweile Anzeige gegen Unbekannt erstattet – wegen Verleumdung.

Weitere Prüfung: Umbau der Chefetage

Die von der Diakonie eingeschaltete Anwaltskanzlei soll neben den im Raum stehenden Vorwürfen auch weitere Fragen klären, darunter: Ging der Vorstandssprecher leichtfertig mit Geldern der Diakonie um? Geprüft werden unter anderem Kosten für Umbaumaßnahmen der Vorstandsetage, wie die Pressestelle der Diakonie dem BR auf Anfrage bestätigte.

Auf Initiative des Vorstandssprechers hin sollte der gesamte Vorstand der Münchener Diakonie aus einem 2004 errichteten Neubau in den benachbarten Altbau, das "Löhe-Haus", umziehen. Dies sei "ein Baustein in einem größer angelegten Projekt", schreibt eine Sprecherin der Diakonie auf BR-Anfrage. Für die Angestellten des Sozialunternehmens sollte "eine neue Kultur der übergreifenden Zusammenarbeit" ermöglicht und der Altbau "zu einem offenen Zentrum erweitert werden, in dem alle Münchnerinnen und Münchner willkommen sind".

Mit dem Projekt vertraute Personen bezweifeln, ob diese Pläne aufgrund der Bausubstanz und der im Raum stehenden Kosten umgesetzt werden können. Umgebaut wird aktuell nur die Vorstandsetage.

Design-Professor an Umbau beteiligt

Ursprünglich waren für diese Baumaßnahmen nach Angaben der Diakonie 1,35 Millionen Euro eingeplant. Eine Kostensteigerung um 30 Prozent zeichne sich ab, erklärt die Diakonie gegenüber dem BR. Dies ergebe sich aus "immens gestiegenen Baukosten", einer Asbestbeseitigung und dem Austausch von Fenstern.

Für Irritationen sorgt nach BR-Informationen, dass der Vorstandssprecher für die Gestaltung der Innenräume einen Berliner Design-Professor engagierte. So sollte die Einrichtung der Vorstandsbüros unter anderem ein Design-Sofa, Design-Sessel und eine begrünte Wandtapete umfassen. Einzelne Möbelstücke sollten nach Entwürfen des Designers in den Werkstätten der Diakonie gefertigt werden.

Eine Sprecherin der Diakonie schreibt dem BR: "Aus Kostengründen wurden Teile der Projektes, wie etwa gestalterische Elemente, wieder gecancelt."

Unmut innerhalb der Diakonie

Innerhalb der Diakonie ist der Unmut groß. Man arbeite mit Menschen in sozialen Notsituationen, kümmere sich um Arme, pflege Alte. Das alles geschehe in einer finanziell angespannten Situation, so eine leitende Angestellte der Diakonie, die sich gegenüber dem BR nur anonym äußern möchte. Übertriebene Umbauten passten nicht zu einer karitativen und kirchlichen Einrichtung. Eine andere Mitarbeiterin denkt darüber nach zu kündigen: "Die Frage ist nicht ob, sondern wann ein guter Zeitpunkt ist, den Laden zu verlassen", sagte eine Frau, die namentlich nicht genannt werden möchte.