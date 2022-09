Vorwürfe gegen Diakonie-Sprecher: Landesbischof früh informiert

Der teure Umbau der Vorstandsetage, mutmaßlich verbale und körperliche Übergriffe: Die Vorwürfe gegen den Vorstandssprecher der Diakonie München und Oberbayern, über die der BR exklusiv berichtete, ziehen immer weitere Kreise. Nach BR-Recherchen wusste Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm bereits seit Anfang 2022 von konkreten Vorwürfen gegen den 58-jährigen Pfarrer und Vorstand der Diakonie.

Das bestätigte der Sprecher der Evangelisch-Lutherischen Kirche dem BR. Weiter heißt es, man habe "hier keine Zuständigkeit und keine rechtlichen Einflussmöglichkeiten, da die Diakonie München und Oberbayern rechtlich selbstständig" seien.

Innerhalb des Landesverbandes der Diakonie sind die Vorwürfe gegen den Vorstandssprecher seit Herbst 2021 bekannt, so Daniel Wagner, Sprecher der Diakonie Bayern im BR-Interview.

Vorwürfe: Teure Umbauten, verbale und körperliche Grenzüberschreitungen

"Man hätte möglicherweise auch früher das Gespräch suchen, beziehungsweise entsprechende Konsequenzen ziehen können, zumindest bis zur Aufarbeitung der Vorwürfe", sagt Wagner. Allerdings sieht er die Verantwortung nicht beim Landesverband: "Das sind Entscheidungen, die innerhalb der Diakonie München und Oberbayern zu treffen sind und nicht durch uns."

Weiterhin gelte die Unschuldsvermutung, betont Wagner. Doch was aktuell im Raum stehe, "widerspricht allem, wofür die Diakonie steht und widerspricht auch all dem, was wir uns unter diakonischer Arbeit und auch unter einem Miteinander von Mitarbeitern in der Diakonie vorstellen. Es hat mit den Werten, für die wir stehen, überhaupt nichts zu tun."

Nach BR-Recherchen ist aktuell eine Anwaltskanzlei mit der Prüfung von Vorwürfen bezüglich Umbaumaßnahmen und mutmaßlicher verbaler und körperliche Grenzüberschreitungen des Vorstandssprechers beauftragt.

Disziplinarverfahren durch Landeskirche Rheinland

Der 58-jährige Pfarrer und Vorstandssprecher wechselte im Sommer 2020 aus Düsseldorf nach München. Zuständig für ihn ist die evangelische Landeskirche Rheinland. Diese bestätigte auf BR-Anfrage, dass sie derzeit ein Disziplinarverfahren wegen der "Vorwürfe der Amtspflichtverletzung gegen einen in Bayern tätigen Pfarrer unserer Kirche" führe. Man stelle die "Personalangelegenheit unter den Schutz der Vertraulichkeit" und mache keine weiteren Angaben. Auch hier gelte die Unschuldsvermutung.

Im Herbst 2021 hatte sich eine Mitarbeiterin der Diakonie an mehrere Stellen der evangelischen Landeskirche und der Diakonie gewandt - und von verbalen und körperlichen Grenzüberschreitungen durch den Vorstandssprecher berichtet. Im Januar 2022 wurde die Frau auf eigenen Wunsch freigestellt. Ihre Vorwürfe führten offenbar erst im Sommer diesen Jahres dazu, dass sich spürbare Konsequenzen für den Vorstandssprecher ergaben. Seit August 2022 ist er nicht im Dienst.

Betroffenenvertreter sieht "Muster"

Betroffenenvertreter Detlev Zander, Vertreter des Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt (BeFo) der Evangelischen Kirche in Deutschland, erkennt in dem Vorgehen der Diakonie ein Muster. Wenn reagiert werde, dann spät. Der Schutz der Institution stehe über dem Opferschutz, so Zander. Er äußert Zweifel, dass die Diakonie die Vorwürfe tatsächlich aufklärt: "Das Problem ist, dass die Täterorganisation immer noch die Deutungshoheit in dem Fall hat. Und sie bestimmt ja, inwieweit transparent aufgeklärt wird und was auf den Tisch kommt."

Die Diakonie München und Oberbayern will sich zu den konkreten Vorwürfen derzeit nicht äußern und stand für ein Interview am Montag nicht zur Verfügung.